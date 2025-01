Krzysztof Zalewski z nieba do piekła? Czegoś takiego jeszcze nie robił

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Kim jest facet "miś"? I za co faceci trafiają do "czyśćca"? Krzysztof Zalewski w nowym filmie, który trafi do kin już 7 marca, gra czterdziestolatka, który bardziej przypomina wiecznego chłopca niż dojrzałego partnera.

Zdjęcie Krzysztof Zalewski w scenie z filmu "Misie" / fot. Dariusz Minkiewicz / materiały prasowe