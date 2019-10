Krzysztof Piesiewicz: Specjalista od snucia historii

Jest współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Dzięki praktyce adwokackiej, znał całą masę niesamowitych historii, do których Kieślowski nie miał dostępu. 25 października Krzysztof Piesiewicz skończył 74 lata.

Krzysztof Piesiewicz zasłynął jako współautor scenariuszy do filmów Krzysztofa Kieślowskiego /Wojciech Stróżyk / Reporter

Krzysztof Piesiewicz, zgodnie z wolą ojca - adwokata, po maturze zdawał na prawo. Jednocześnie, w tajemnicy, złożył papiery do szkoły aktorskiej, ale się nie dostał. Był obrońcą w procesach politycznych w PRL, m.in. w procesie działaczy Solidarności i KPN. W 1985 r. był oskarżycielem posiłkowym w procesie oficerów SB sądzonych za uprowadzenie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Po 1989 r. przez pięć kadencji zasiadał w Senacie.



Gdy poznał Krzysztofa Kieślowskiego, otworzyła się przed nim szansa na realizację artystycznych pasji. Zasłynął jako współautor scenariuszy do filmów mistrza kina metafizycznego. W 1982 roku Kieślowski przymierzał się do filmu o sądach. Chciał poradzić się jakiegoś dobrego adwokata, jak wejść z kamerą na proces. Poznała ich ze sobą słynna reportażystka Hanna Krall.

"Miał wyjątkową łatwość snucia historii. Inteligentny, nieprawdopodobnie oczytany. Od razu pomyślałam o Kieślowskim. Jak by mu się przydał ktoś taki! Piesiewicz posiadał to, czego Krzysztofowi brakowało: potrafił wymyślać. Brał maleńki szczegół z życia, a potem rozhaftowywał to, rozbudowywał... Robił z tego to, na czym Krzysztofowi tak bardzo zależało: nadwyżkę metafizyczną" - wspominała Krall w biografii "Kieślowski. Zbliżenie" Katarzyny Surmiak-Domańskiej).

Dla reżysera Piesiewicz był nie tylko kopalnią pomysłów, ale też i bratnią duszą. Połączyła ich przyjaźń. Razem stworzyli scenariusze m.in. do serii "Dekalog" i "Trzy kolory" oraz "Podwójnego życia Weroniki". Za scenariusz filmu "Trzy kolory. Czerwony" Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara.