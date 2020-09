​Krzysztof Kowalewski bardzo schudł. 83-letniego aktora trudno rozpoznać [zdjęcie]

Krzysztof Kowalewski w ostatnim czasie miał problemy ze zdrowiem. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się najnowsze zdjęcie 83-letniego aktora, na którym widać, że artysta drastycznie schudł.

Krzysztof Kowalewski to wybitny aktor, który w historii polskiego kina zapisał się m.in. rolami w filmach "Brunet wieczorową porą" czy "Miś". Jest także doskonale znany serialowej publiczności, a to za sprawą roli w sitcomie "Daleko od noszy".



W ostatnich tygodniach pojawiało się sporo wiadomości na temat stanu zdrowia 83-letniego Kowalewskiego. Według informacji publikowanych w kolorowej prasie, w kwietniu aktor miał problemy z sercem i znalazł się w szpitalu. Dodatkowo artysta od lat zmaga się z otyłością.

Teraz w sieci pojawiło się najnowsze zdjęcie Krzysztofa Kowalewskiego, na którym widać, że w ostatnim czasie aktor bardzo się zmienił. Fotografię zamieścił na swym profilu na Facebooku dziennikarz Juliusz Ćwieluch, który przeprowadził wywiad z aktorem dla magazynu "Polityka".

"Krzysztof Kowalewski stracił parę kilogramów, co jak wiecie z filmów, w których grał dla Polski jest kłopotem, bo każdy Polak jest na wagę mięsa. To co mówi w najbliższym (od środy w kioskach) numerze Polityki też jest kłopotem dla Polski. Bo mówi jak jest. Czytajcie, bo tych mądrych i wspaniałych ludzi wcale nie ma tak wielu. I to nie tylko w przeliczeniu na kilogramy" - napisał dziennikarz na Facebooku.



Krzysztof Kowalewski to aktor filmowy, teatralny, telewizyjny oraz radiowy. Sporą rozpoznawalność przyniosły mu role w filmach Stanisława Barei, w tym w takich produkcjach jak m.in. "Brunet wieczorową porą", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" i "Miś". Od wielu lat związany jest także z teatralną sceną, występując m.in. na deskach Teatru Współczesnego w Warszawie.

Spora część zawodowej drogi Krzysztofa Kowalewskiego to także seriale, w tym m.in. "Graczykowie", "Adam i Ewa", "Szpital na perypetiach" czy "Daleko od noszy".

Prywatnie Krzysztof Kowalewski jest mężem aktorki Agnieszki Suchory, z którą ma córkę Gabrielę.

Autor: Sabina Obajtek

