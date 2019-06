Krzysztof Kolberger: Uważał, że choroba jest częścią życia

Nawet w cierpieniu był zawsze uśmiechnięty, uczynny, życzliwy. Nie grał. Krzysztof Kolberger po prostu taki był. "Od lat namawiam ludzi, żeby się uśmiechali, nie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy są radośni, szczęśliwi, bogaci i zdrowi, tylko właśnie wtedy, kiedy są smutni i chorzy, kiedy jest im źle. Wiem, co mówię. Uśmiech ma moc uzdrawiającą" - mawiał aktor.

Z takim nazwiskiem może zostać dyplomatą!" - zakrzyknął Antoni Kolberger na wieść, że ma syna. Na imię dał mu Krzysztof, Christopher - bo do międzynarodowego nazwiska pasują międzynarodowe imiona. Jednak w domu na Krzysztofa Kolbergera wołano Wojtek.

"Rodzicom podobało się to imię, bo jest typowo polskie" - uśmiechał się aktor.

Marzenie ojca spełnił o tyle, że został ambasadorem polskiego słowa. Bo kto piękniej potrafiłby przeczytać Mickiewicza? Ba! Bywało, że młodzi ludzie mówili mu z wyrzutem: "No, ja przez pana to chyba polubię Herberta!".

Miał czarodziejski głos

A mało brakowało, że przemawiałby nie ze sceny, lecz... z ambony - zastanawiał się bowiem, czy nie wstąpić do seminarium. Myślał też przez chwilę, by zostać sportowcem. Ewentualnie turniejowym tancerzem.

"Gdybym nie zdał do szkoły teatralnej, byłbym chyba dziś mistrzem jakieś klasy w tańcu - mówił. - Kiedy tylko mam okazję, schodzę ostatni z parkietu. Nie ma rytmów, przy których bym się źle czuł".

Na aktorstwo dostał się jednak za pierwszym razem. Choć nie bez przygód. W komisji, przed którą zdawał, zasiadały sławy: profesorowie Bardini, Sempoliński, Hanin. Czuł, że świetnie mu poszło, lecz szampański nastrój opadł, gdy nie znalazł swego nazwiska na liście przyjętych.

"Komisja stwierdziła, że mam martwy wzrok - śmiał się po latach. - Dopiero po badaniach lekarskich otrzymałem zaświadczenie i po odwołaniu zostałem przyjęty". Na roku wylądował w ciekawym towarzystwie: Ewa Dałkowska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Marek Kondrat, Jerzy Radziwiłowicz.

Szczęście miał też do reżyserów. Jeszcze przed dyplomem zagrał u Jarockiego, pracę zaoferował mu Gogolewski, potem Hanuszkiewicz. Stał się dyżurnym romantykiem kraju - gdy do zagrania był Konrad czy Romeo, Kolberger stanowił naturalny wybór. On sam nie był zachwycony zaszufladkowaniem.

"Za parę lat może się zdarzyć, że wyłysieję i będę gruby - i co zostanie we mnie z amanta?" - wzdychał. Jednak nie utył, włosów też nie stracił. Jak pisał "Film", "był dyżurnym zakochanym chłopcem, potem przystojnym urzędnikiem z brodą i w okularach, w końcu wyrozumiałym lekarzem i księdzem". Wygląd to jedno. Ale ten głos!

"Głos został mi dany. Nie wiem od kogo... Niektórzy powiedzą, że od Boga. Ja nazwałem to naturą" - dumał. Jego miodowy tembr w środku lata był w stanie wyciągnąć plażowiczów z morza. 11:35, sygnał fletni pana, zapowiedź Krystyny Czubówny. Słuchacze nerwowo kręcili gałkami, by nie stracić żadnej linijki "Strof do Ciebie".

"Przygoda życia! - mówił Kolberger o "Lecie z Radiem". - Te kilka minut w ciągu dnia nauczyło parę osób kochać poezję. Wtedy otrzymałem piękny list od dziewczynki przykutej do łóżka. Napisała, że dzięki wierszom może na parę minut zapomnieć o swoim nieszczęściu. Pozwoliła mi zrozumieć, jaka jest potęga sztuki, w jaki sposób pozwala ludziom przenosić się w inne, lepsze rejony".