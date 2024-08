Krzysztof Banaszyk nie żyje. Jego głos znali wszyscy

"Odszedł Krzysztof Banaszyk — wieloletni członek ZZAP oraz członek Zarządu Głównego ZZAP w kilku kadencjach. Dziękujemy Krzysztofie za Twój wkład w rozwój Związku Zawodowego Aktorów Polskich. Spoczywaj w pokoju" - głosi wiadomość, która pojawiła się na profilu Związku Zawodowego Aktorów Polskich na Facebooku.

Krzysztof Banaszyk: Kariera

Banaszyk urodził się w 1970 roku w Poznaniu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Eksternistyczny egzamin aktorski zdał w 1997 roku.

W dużym ekranie mogliśmy go oglądać między innymi w "Pułkowniku Kwiatkowskim", "Sezonie na leszcza" i "Prymasie. Trzech latach z tysiąclecia". Występował także w serialach, między innymi "Klanie", "Samym życiu" oraz "39 i pół".

Banaszyk był także uznanym aktorem dubbingowym. Jego głos mogliśmy usłyszeć w niezliczonej ilości filmów, seriali i gier. To on wcielił się w Batmana w "Lego Przygodzie" oraz Wolverine'a w "X-Men: Przeszłości, która nadejdzie" i "Loganie: Wolverine". Wielu widzów zapewne do dziś pamięta monolog skryby z filmu "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" w jego wykonaniu.

Banaszyka mogliśmy usłyszeć także w grach wideo. To jego głosem przemawiał między innymi Norman Osborn w "Marvel's Spider-Man", Vernon Roche w drugiej i trzeciej części "Wiedźmina", Joel Miller w "The Last of Us" i HADES z serii "Horizon".