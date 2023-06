"Krzyk VI": Hit kin trafi do sieci! Kiedy premiera?

Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

"Krzyk VI": Najlepsza część serii?

'"Krzyk VI' to najlepsza część serii od czasu "jedynki". Ba, gdyby reżyserzy docisnęli na samiutkim końcu mroczny pedał gazu do końca, to uznałbym ten film za numer jeden całej franczyzy. No, ale Hollywood rządzi się swoimi prawami i ucieka od europejskiego pesymizmu horroru lat 70. Niemniej jednak wspomnienie włoskiego krwawego kina giallo daje nadzieję na kolejny mocny transgresywny krok w następnej części" - pisał Łukasz Adamski w recenzji dla Interii .

Nową odsłoną "Krzyku" zachwycali się nie tylko krytycy, ale przede wszystkim widzowie., którzy licznie poszli do kina. Szósta odsłona cyklu w sam weekend otwarcia zarobiła w Ameryce Północnej 44,5 miliona dolarów. Dotychczasowy rekord serii należał do filmu "Krzyk 3" z 2000 roku, który w weekend otwarcia zarobił 34 miliony dolarów. "Krzyk VI" wypadł też znacznie lepiej od swojego ubiegłorocznego poprzednika, którego zyski w analogicznym okresie wyniosły 30 milionów dolarów. Piąta część "Krzyku" była zarazem kontynuacją, jak i rebootem serii. Powrót po latach opłacił się, a popularność serii wciąż rośnie. Nie bez znaczenia w tej sytuacji jest również fakt, że budżet filmu "Krzyk VI" to zaledwie 35 milionów dolarów.

'Krzyk VI": Premiera online

Zdjęcie Kadr z filmu "Krzyk VI" / Forum Film Poland / materiały prasowe

Jeśli ktoś nie zdążył zobaczyć filmu w kinie, teraz może to nadrobić online. "Krzyk VI" zagości bowiem na Netflixie. Film trafi na platformę 8 lipca. Warto jednak dodać, że przed seansem najlepiej nadrobić przynajmniej część poprzednią. W szóstej części śledzimy bowiem losy części bohaterów z poprzedniego filmu. "Krzyk V" można zobaczyć na platformie Polsat Go Box.

"Krzyk VI": O czym opowie film?

Nowy Jork. Nowe zasady. W wielomilionowym mieście nikt nie usłyszy twojego krzyku... Po brutalnych zabójstwach, które po raz kolejny wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem, czwórka ocalałych bohaterów opuszcza legendarne Woodsboro. Pragną rozpocząć nowy rozdział życia. Przeprowadzają się do Nowego Jorku, dynamicznego, wielkiego miasta pełnego ludzi, które ma im pomóc zapomnieć o mrocznej przeszłości. Jednak Ghostface sprawi, że Nowy Jork mieć będzie jeszcze jeden powód, aby nigdy nie zasypiać.