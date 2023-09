Aktorka zrezygnowała z udziału w "Krzyku VI" z powodów finansowych. "Jako kobieta musiałam pracować niezwykle ciężko w czasie swojej kariery, by podkreślić moją wartość, przede wszystkim jeśli chodzi o 'Krzyk'" - mówiła o powodach swojej decyzji. "Myślę, że złożona mi oferta nie przekładała się na wartość, którą wniosłam do serii". "Decyzja o odejściu była bardzo trudna.

Do wszystkich fanów 'Krzyku': Kocham was. Zawsze niesamowicie mnie wspieraliście. Jestem wdzięczna wam i wszystkiemu, co dała mi ta seria w ciągu ostatnich 25 lat" - dodała aktorka w 2022 roku.

Kevin Williamson o Neve Campbell: "Zapłaćcie jej"

W podcaście "Happy Horror Time" scenarzysta Kevin Williamson stwierdził, że jest prosty sposób, by Campbell wróciła do serii popularnych horrorów. "Wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie to: Zapłaćcie jej" - powiedział.

"Dobrze ją znam. Kocham ją i podziwiam, a ona zrobiła, co zrobiła, i dobrze na tym wyszła. Kocham wszystkie osoby zaangażowane w 'Krzyk'. [...] Także dobrze słyszeliście. Tak bym zrobił. Dałbym jej to, czego chce" - kontynuował pomysłodawca cyklu.

Po chwili dodał, iż jest przekonany, że aktorka i wytwórnia Paramount Pictures dojdą w końcu do porozumienia.

"Krzyk VI" wszedł do polskich kin 8 marca 2023 roku. Obraz zarobił na całym świecie 169 milionów dolarów — najwięcej ze wszystkich części serii. Siódma odsłona cyklu została już zapowiedziana. Za kamerą ma stanąć Christopher Landon, twórca horroru komediowego "Śmierć nadejdzie dziś" i jego sequela.