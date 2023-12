"Krzyk 7" bez reżysera. "Praca marzeń, która zmieniła się w koszmar"

"Wydaje mi się, że to dobry czas, by ogłosić, że opuściłem produkcję 'Krzyku 7' tygodnie temu" - napisał Landon na swoim koncie w platformie X. "To pewne kogoś rozczaruje i kogoś ucieszy. To była praca marzeń, która zmieniła się w koszmar. Serce mi pękało z powodu wszystkich zaangażowanych w to osób. Wszystkich. Jednak czas iść dalej".

"Nie mam nic do dodania w tej rozmowie poza tym, że mam nadzieję, że dziedzictwo Wesa [Cravena — twórcy pierwszych czterech części 'Krzyku'] wzniesie się ponad zgiełk podzielonego świata. To, co stworzył razem z Kevinem [Williamsonem — scenarzystą pierwszej części], było niesamowite i byłem zaszczycony, że mogłem przez chwilę pławić się w ich blasku" - zakończył twórca cyklu "Śmierć nadejdzie dziś".

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krzyk VI" [teaser] materiały prasowe

Krzyk 7: Kolejne problemy kontynuacji popularnego horroru

Odejście Landona nie może być zaskoczeniem. Miesiąc temu media informowały, że Melissa Barrera, gwiazda dwóch poprzednich odsłon "Krzyku", została zwolniona z siódmej części cyklu z powodu wpisów w mediach społecznościowych. Decyzja wywołała wściekłość i oburzenie fanów. Sam Landon zaznaczył, że to nie on ją podjął i nie miał na nią żadnego wpływu.

Dzień później Jenna Ortega, druga z gwiazd "Krzyku", ogłosiła, że i ona nie powtórzy swojej roli. Oficjalnym powodem były zdjęcia do drugiego sezonu serialu Netflixa "Wednesday". Fani łączyli jednak jej decyzję ze zwolnieniem Barrery.

"Krzyk 7": To nie pierwsze głośne odejście aktorów

Barrera i Ortega nie są pierwszymi gwiazdami serii, które zrezygnowały z udziału w niej. Nave Campbell, która była protagonistką cyklu, nie pojawiła się w jego szóstej odsłonie. Powodem były niezadowalające wynagrodzenie zaoferowane jej przez Spyglass Media Group.

"Z przykrością muszę poinformować, że nie zagram w szóstej części 'Krzyku'. Jako kobieta musiałam bardzo ciężko pracować, by dowieść, ile jestem warta — zwłaszcza jeśli chodzi o tę serię. Czułam, że przedstawiona mi oferta nie jest adekwatna do wartości, jaką wniosłam do cyklu. To była bardzo trudna decyzja. Do wszystkich moich fanów: kocham was. Doceniam to, jak bardzo zawsze mnie wspieraliście. Jestem wam dozgonnie wdzięczna za te ostatnie 25 lat" - wyjaśniła aktorka.

Scenariusz do siódmej części "Krzyku" napisali James Vanderbilt i Gary Busick, którzy odpowiadali także za dwie poprzednie odsłony cyklu. Bardzo możliwe, że z powodu odejścia Barrery i Ortegi musieli zacząć swoją pracę od początku. Film nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.