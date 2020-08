​"Krzyk 5" w kinach w 2022 roku

14 stycznia 2022 roku - dokładnie tego dnia w kinach na całym świecie zadebiutuje piąta część kultowego "Krzyku". W rolach głównych zobaczymy ponownie znanych z poprzednich części Davida Arquette'a i Courteney Cox. Film reżyserują twórcy bardzo dobrze przyjętej czarnej komedii "Zabawa w pochowanego".

Kolejnego zabójcę w kultowej masce poznamy w 2022 roku /DIMENSION FILMS / Album /East News

Data premiery filmu "Krzyk 5" została ogłoszona na oficjalnym koncie filmu na Twitterze. Do informacji dołączono również fotografię przedstawiającą Ghostface'a, czyli legendarnego mordercę z serii filmów stworzonych przez Wesa Cravena.



Zdjęcia do filmu reżyserowanego przez duet Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, mają rozpocząć się późnym latem w Waszyngtonie. Wciąż nie wiadomo, czy w filmie zobaczymy główną gwiazdę poprzednich czterech filmów serii: Neve Campbell. Znane są natomiast dwie aktorki, które w "Krzyku" zobaczymy po raz pierwszy. To Melissa Barrera oraz Jenna Ortega.

Wraz z opublikowaniem daty premiery filmu "Krzyk 5", produkujące go studio Paramount Pictures poinformowało o nowych datach premier innych przygotowywanych przez nie filmów. Przesunięcia względem wcześniejszych zapowiedzi wynoszą rok. Tym samym trzeba będzie poczekać na nie o wiele dłużej niż pierwotnie zapowiadano.

Przesunięta o rok została m.in. premiera filmu "Snake Eyes", czyli spin-offu serii "G.I. Joe". Zamiast 23 października 2020 roku, widzowie zobaczą go 22 października 2021 roku. Nową datę premiery ma też siódma część popularnej serii horrorów "Paranormal Activity", która pojawi się w kinach 4 marca 2022 roku.

Ustalono również datę premiery niezatytułowanego jeszcze filmu biograficznego, którego bohaterką będzie Billie Holiday. Film, którego roboczym tytułem jest "The United States vs. Billie Holiday", trafi do kin 12 lutego przyszłego roku. Wyreżyseruje go Lee Daniels, a w roli legendarnej wokalistki jazzowej wystąpi Andra Day.