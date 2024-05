Krytycy zmiażdżyli jego debiut reżyserski. On uważa, że to "najlepsze, co go spotkało"

Chris Pine, aktor znany z występów w takich filmach jak "Star Trek", "Wonder Woman" czy zeszłoroczne "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" jakiś czas temu zadebiutował jako reżyser. Jego film o tytule "Poolman", w którym również zagrał, spotkał się z falą krytyki. Dziś gwiazdor uważa, że miażdżące recenzje były "najlepszym, co go spotkało".

