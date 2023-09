"Akerman w duchu feminizmu drugiej fali zwróciła uwagę na niewidzialne dla kina gesty i pracę kobiet. 'Mam reputację trudnej, a to dlatego, że interesuje mnie codzienność i chcę ją pokazywać. Tymczasem ludzie chodzą do kina głównie po to, by od codzienności uciec' - mówiła w 1982 roku. Kładła tym nacisk na to, byśmy zamiast 'spędzać' na filmach czas, intensywnie odczuwali jego upływ. I to czas jest kolejnym ważnym bohaterem tego filmu. Ale ten manifest awangardowego kina i sztandarowe dzieło feminizmu ma też swój ukryty temat: jest nim życie po traumie Holocaustu" - dodawała Sadowska.

Reżyserka wzorowała tytułową bohaterkę na jednej ze swoich ciotek. Wcieliła się w nią Delphine Seyrig.