Krystyna Królówna - choć nie była tzw. klasyczną pięknością - miała w sobie coś, co elektryzowało mężczyzn.



- Urzekała... Trudno było od niej oderwać oczy - wspominał August Kowalczyk, opowiadając w wywiadzie o aktorce, która została jego trzecią żoną.

Poznali się w 1972 roku na planie serialu "Chłopi" Jana Rybkowskiego. Ona zbliżała się już do czterdziestki, on był tuż po pięćdziesiątce, miał dwóch synów i dwa rozwody za sobą. Bardzo się polubili, ale na początku o miłości w ogóle nie było mowy...

Krystyna Królówna i August Kowalczyk: Wspólną drogę przez życia zaczęli od... zawału serca

August Kowalczyk przyznał tuż przed śmiercią (odszedł 29 lipca 2012 roku), że zanim zakochał się w Krystyna Królównej, zakochał się w jej... aktorstwie.

- Najpierw mnie interesowała tylko jako aktorka. To było takie stopniowe wchodzenie w związek. Uznanie dla jej aktorstwa, potem fascynacja aktorstwem, potem to już był chyba flirt, aż w końcu uczucie - powiedział "Dziennikowi Polskiemu".

Kiedy po dwóch latach znajomości Krystyna Królówna wyznała Augustowi Kowalczykowi, że czuje, iż zaczyna dziać się między nimi coś poważnego, aktor dostał zawału serca!

- Coś mnie zakuło, zabolało. Zadzwoniłem do teatru, przysłali samochód, zawieźli do szpitala i okazało się, że to zawał - wspominał.

Po wyjściu ze szpitala August oświadczył się Krystynie, a ta zgodziła się zostać jego żoną. Niestety, nie spodobała się matce aktora, ale on nic sobie z tego nie robił.

Krystyna Królówna i August Kowalczyk: Byli wspaniałym małżeństwem, a jednak im nie wyszło

Uchodzili za bardzo szczęśliwą parę. August Kowalczyk żartował, że Krysia była pierwszą żoną, której nie zdradzał...

- To było dziesięć lat naprawdę wspaniałego małżeństwa - stwierdził po latach, analizując swoje życie prywatne.

Czarne chmury pojawiły się nad ich związkiem, gdy Krystyna Królówna do szaleństwa zakochała się w młodszym od niej o trzynaście lat mężczyźnie. Aktorka zdecydowała się odejść od męża.

- Przyszedł ktoś inny, młodszy... Zaufała mu. Zapytałem ją tylko w spokojnej rozmowie, czy to jest romans, czy miłość. Powiedziała, że miłość - wyznał Kowalczyk na łamach "Dziennika Polskiego".

Po rozwodzie Krystyna Królówna na nowo ułożyła sobie życie, ale nigdy nie opowiadała w wywiadach ani o nowym partnerze, ani o byłym mężu. Pilnie strzegła swej prywatności... Pytana o ukochanego, mówiła tylko, że jest mężczyzną jej życia.

August Kowalczyk też spotkał w końcu swoją drugą połówkę. Miał 63 lata, gdy poślubił Eugenię Gromysz, z którą spędził resztę życia.