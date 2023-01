W rozmowie z Pawłem Piotrowiczem Krystyna Janda pokusiła się o ocenę nastrojów społecznych na początku 2023 roku.

"Życie codzienne także się skomplikowało. Karuzela zmian, konieczność podejmowania decyzji w sprawach, na których się nie znamy... Weźmy samo comiesięczne opłacanie rachunków. Termin windykacja i ton monitów jest straszny. Zastanawiam się, jak sobie radzą z tym wszystkim samotni, starzy ludzie? Nie mam pojęcia. A jeszcze pandemia te problemy zmultiplikowała. Spotkanie się z urzędnikiem lub rozmowa nie z maszyną, a człowiekiem jest prawie niemożliwa. Myślę, że wszyscy się gubimy. Obserwuję to, co się dzieje dookoła, mam uczucie, że większość, co najmniej 60 proc. otaczających mnie ludzi ma problemy, jest w depresji, boją się o przyszłość. I są smutni" - powiedziała Janda.

I dodała, że wystawiane przez nią spektakle są dla ludzi odskocznia od codziennych problemów.

Przypomnijmy, że wraz z mężem, operatorem filmowym Edwardem Kłosińskim i córką, aktorką Marią Seweryn założyła w 2004 r. Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. Rok później otworzyła w Warszawie teatr Polonia, a w 2010 r. - Och-Teatr.



Krystyna Janda: Kiedy była poprzednia władza, mieliśmy się lepiej

"Ludzie chodzą do naszych dwóch teatrów, jest prawie zawsze pełno, są w stanie płacić za bilety, przecież nietanie, więc im jesteśmy potrzebni. My się z tych biletów musimy utrzymać, w związku z tym nasze ceny są mniej więcej na poziomie najdroższych biletów w teatrach państwowych. Widzowie mimo to płacą, bo te dwie godziny zapomnienia, śmiechu czy wzruszenia warte są widocznie wiele" - podkreśla Janda.

I dodaje, że nie ma co liczyć na ministerialne wsparcie.

"Kiedy była poprzednia władza, mieliśmy się jednak lepiej, ministerstwo kultury nam pomagało. Od momentu, kiedy władza się zmieniła, absolutnie nie ma żadnej pomocy, a raczej same przeszkody. Pomaga nam teraz w tym trzyletnim palnie repertuarowym miasto, na poziomie trzech premier rocznie. Ale za to muszę napisać plan repertuaru na trzy lata, z realizatorami, co mnie bardzo wiąże i ogranicza, bo co chwilę pojawiają się nowe teksty, nowe tematy, wydarzenia, talenty, pomysły, a my musimy realizować te założone we wniosku. Bardzo mnie to męczy. Wolałabym się obracać w zasięgu roku repertuarowego, a nie trzech lat. Dyrektorzy teatrów państwowych nie mają takiego obowiązku" - narzeka Janda.

Dramat Jarosława Mikołajewskiego opowiada historię poetki, która uświadamia sobie, że gdy umrze, mąż nie będzie miał środków finansowych na jej pogrzeb. Dlatego też próbuje "załatwić" sobie miejsce spoczynku w Alei Zasłużonych. I nie chodzi tu o wielkie ambicje gwiazdy pióra czy żądzę zaszczytów, ale rzecz prozaiczną - brak pieniędzy. Sposób jej prosty - poetka chce, aby koszt pogrzebu spadł na koszt państwa. Janda zaznaczyła w rozmowie z PAP, że "jest to opowieść o małżeństwie, które uświadamia sobie (...) że gdyby umarli to nie mają po prostu pieniędzy na pogrzeb". "Wymyślają sobie, że trzeba załatwić sobie grób i pogrzeb za darmo od państwa, ponieważ ona jest wybitną pisarką i poetką. I tu wyłania się kwestia oceny, czy ktoś zasługuje na Aleję Zasłużonych? Jak wiemy, w Polsce jest to w tej chwili temat gorący" - dodała. Czy sama widzi się w Alei Zasłużonych? "Ja muszę leżeć obok mojego męża. Mam swój rodzinny grób, leżą tam moi rodzice, mąż, i ja tam będę leżała. Na ewangelickim cmentarzu przy ul. Młynarskiej! Żadnej Alei Zasłużonych, mamy grób dla całej rodziny, dziewięć miejsc, a może i więcej" - aktorka zastrzega w ostatniej rozmowie z Tomaszem Domagałą (domagalasiekultury.pl).

Artystka dodaje, że wśród repertuarowych planów znalazł się m.in. "Szatan Show" Michała Walczaka z rolami Rafała Rutkowskiego i Andrzeja Konopki oraz reżyserowany przez Marię Seweryn spektakl "Głowa w piasek a także inscenizację "Władcy much".

"Wierzę, że ten rok, te lata, będą udane, ludzie zasiądą na widowni i będą zadowoleni" - mówi Janda, po czym dodaje: "Praca odciąga nas od innych zmartwień i daje ogromną przyjemność. Od lat nad moim biurkiem wisi hasło: 'Praca jest dużo bardziej interesująca niż zabawa'".

Krystyna Janda: Żyję od dawna sama

Niedawno minęła piętnaście lat od śmierci męża Jandy - operatora Edwarda Kłosińskiego.

"Żyję od dawna sama. Mam pomoc w domu, więc nic nie robię. Mam zwierzęta, odpoczywam, najczęściej czytam" - wyznaje Janda.

Artystka podkreśliła też, że stara się też oglądać spektakle, które wystawiane są w innych teatrach. "Orientowanie się w rynku młodych aktorów, reżyserów to mój obowiązek, wiec chodzenie do teatru jest zawodową przyjemnością" - mówi, zastrzegając, że z zasady "nie ogląda produkcji państwowej telewizji".