Krystyna Janda jako polska noblistka

"Poetka, noblistka, Żydówka, Polka, obywatelka Europy, emigrantka, z Holocaustem i tragedią rodzinną w tle. Kobieta, która prowokuje burzę" - tak o Marii Linde, bohaterce filmu "Słodki koniec dnia", mówi Krystyna Janda. Najnowszy film Jacka Borcucha z legendarną aktorką w roli głównej wejdzie do kin już 10 maja. Już teraz można jednak zobaczyć wyjątkowy klip - wiersz filmowej noblistki w wykonaniu Krystyny Jandy.

Krystyna Janda i Kasia Smutniak w scenie z filmu 'Słodki koniec dnia" /Sonia Szóstak /materiały dystrybutora

Kontrowersyjny, niełatwy, ważny nieoczywisty - tak o filmie Jacka Borcucha mówiła Krystyna Janda. "To coś o końcu mojego świata" - dodawała.

Jako Maria Linde najsłynniejsza polska aktorka wraca na wielki ekran - to jej pierwsza główna rola od czasu "Tataraku" Andrzeja Wajdy. "Kobieta, którą gram, jest absolutnie wolna, jest niezależną osobą, nie wpływa na nią ani reżim, przymus, opinia ogólna, ani to, co się dzieje dookoła. A przede wszystkim strach - to kobieta, która się nie boi. Ma własne zdanie, postępuje według własnej etyki, przemyśleń, podejmuje kontrowersyjne decyzje - to mi się wydawało interesujące. Maria Linde decyduje sama i prowokuje burzę. To ona sprawia, że wszystko zaczyna wirować" - mówi o swojej bohaterce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Słodki koniec dnia" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Słodki koniec dnia" to historia o odwadze, o sile słowa i skomplikowanych rodzinnych relacjach. O lęku przed nieznanym i pasji życia. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria - polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Świat bohaterów zostaje wywrócony do góry nogami, gdy otrzymują szokującą wiadomość o zamachu terrorystycznym w Rzymie. Bezkompromisowość i niepoprawność polityczna Marii okazują się mieć dramatyczne konsekwencje.

Światowa premiera "Słodkiego końca dnia" odbyła się na słynnym Festiwalu Sundance, gdzie Krystyna Janda zdobyła Specjalną Nagrodę Jury. W Polsce przed premierą film będzie można zobaczyć na festiwalach Mastercard Off Camera i Kino na Granicy oraz na specjalnych pokazach przedpremierowych w wybranych kinach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Słodki koniec dnia" [trailer] materiały dystrybutora

Na ekranie również polska gwiazda włoskiego kina, Kasia Smutniak i międzynarodowa obsada: Antonio Catania, Lorenzo de Moor, Vincent Riotta, Robin Renucci.

Autorami scenariusza są Jacek Borcuch i Szczepan Twardoch. Za muzykę odpowiada Daniel Bloom, aranżacji utworów podjął się Leszek Możdżer. Ścieżka dźwiękowa "Słodkiego końca dnia" ukaże się na rynku 10 maja nakładem wydawnictwa Warner Music Polska. Producentem filmu jest No Sugar Films.