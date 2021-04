Teatr Powszechny w Łodzi zapowiedział na maj prapremierę spektaklu "Krystof", którego inspiracją jest postać piosenkarza Krzysztofa Krawczyka. Przedstawienie autorstwa Michała Siegoczyńskiego ma ukazywać zderzenie życia prywatnego z karierą wielkiego formatu.

Krzysztof Krawczyk dowiedział się w Wielką Sobotę, że powstaje o nim spektakl /East News /East News

Jak wyjaśnił reżyser i scenarzysta przedstawienia, jest ono inspirowane życiem i twórczością Krawczyka, ma dotknąć paradoksu bycia gwiazdą.



"Gwiazdy show-biznesu funkcjonują jako zmitologizowane figury oderwane od rzeczywistości. Sukces i popularność pozbawiają ich ludzkich cech, choć na co dzień to normalni ludzie z krwi i kości - z takimi samymi problemami jak każdy. Najbardziej interesuje mnie właśnie to pękniecie pomiędzy scenicznym wizerunkiem a tak zwanym normalnym życiem" - zapowiedział Siegoczyński.



Dodał, że losy zmarłego niedawno piosenkarza to historia wzlotów i upadków, wielkiej popularności w Polsce, a jednocześnie pewnego niedosytu związanego z tournee po Stanach Zjednoczonych. Podkreślił, że Krawczyk był fenomenem, twórcą, którego nie da się zaszufladkować. W Polsce znany jest nie tylko jako autor największych hitów, ale jednocześnie jako artysta, którym zafascynowani byli Andrzej Smolik czy Goran Bregović.

Zdjęcie Krzysztofa Krawczyka zagra Mariusz Ostrowski (na zdjęciu w serialu "Korona królów") / TVP / Agencja FORUM

"Prywatna historia Krawczyka to z kolei sekwencja różnych rozczarowań i dramatów, które nie pasują do wizerunku ikony polskiej popkultury. To też zupełny odwrót od religii, który w późniejszym czasie przerodził się w głęboką wiarę w Boga, odgrywającą w jego życiu tak ważną rolę" - wskazał autor sztuki.

Dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska poinformowała, że próby do spektaklu trwają od grudnia ubiegłego roku. Początkowo dotyczyły one jednak przedstawienia reżyserowanego przez Siegoczyńskiego, ale na podstawie tekstu innego autora. Z tego powodu reżyser zamierzał wycofać się z projektu i szefowej łódzkiej sceny przedstawił inną koncepcję.

Zdjęcie Autorem sztuki o Krzysztofie Krawczyku jest Michał Siegoczyński / FILIP KOWALKOWSKI/POLSKA PRESS / East News

"Powiedział mi, że bardzo mnie przeprasza, ale właśnie poczuł, że najbardziej marzyłby o tym, żeby zrobić spektakl o Krzysztofie Krawczyku. Dodał, że jest przygotowany i ma pomysł, a w roli głównej widziałby Mariusza Ostrowskiego. Zgodziłam się, bo przekonał mnie, że najlepiej czuje się w realizacji swoich tekstów, swoich historii. Próby ruszyły jeszcze w grudniu - z tym samym zespołem aktorskim i ekipą realizatorów, która miała zrealizować wcześniej ustalony tytuł" - wyjaśniła szefowa łódzkiej sceny.



Jak zapewniła Pilawska, jest pewna, że Siegoczyński odniesie się do postaci Krawczyka z dużą czułością i empatią - jako do artysty, ale przede wszystkim jako do człowieka, bo - w jej ocenie - ludzki aspekt zajmuje go najbardziej.



"Mariusz Ostrowski przekazał mi, że Krzysztof Krawczyk dowiedział się w Wielką Sobotę, że robimy o nim spektakl. Podobno bardzo się cieszył. Chcieliśmy się z nim spotkać. Mam nadzieję, że przed majową prapremierą uda nam się spotkać z panią Ewą Krawczyk" - tłumaczyła.



Oprócz Ostrowskiego, w przedstawieniu wystąpią: Karolina Krawczyńska, Diana Krupa, Karolina Łukaszewicz, Paulina Nadel, Ewa Sonnenburg, Filip Jacak, Jakub Kotyński i Artur Majewski.



Prapremierę zaplanowano na 22 maja. O kolejnych terminach wystawienia "Krystofa" Teatr Powszechny poinformuje na swojej stronie internetowej, po decyzji o ponownym otwarciu teatrów i pokazach spektakli z udziałem publiczności.