"Możliwość pomocy w przywróceniu Śnieżki była zarówno zaszczytem, jak i wyzwaniem" - oświadczył z kolei Goldberg. "To pierwszy film Walta Disneya, dlatego Mike Giaimo i ja czuliśmy, że mamy dług wobec historii, by wyglądał tak pięknie i pozostał tak wierny oryginalnym kolorom, jak to tylko możliwe. Stonowana paleta i delikatne akwarelowe tła przywołują ilustrowane bajki, które Walt tak kochał, a opowieść i postacie rezonują do dziś. Mam nadzieję, że nasza praca zainspiruje przyszłe pokolenia twórców animacji do pełnego docenienia mistrzowskiego talentu i troski, które zostały wykorzystane w tym przełomowym filmie".

"Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków": Oscarowy triumf Disneya

Oryginalna "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" , nakręcona na podstawie baśni ludowej pod tym samym tytułem w opracowaniu braci Grimm, to historyczne osiągnięcie, które w 1939 r. zostało uhonorowane przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej specjalnym honorowym Oscarem (jedna duża statuetka w towarzystwie siedmiu mniejszych), wręczonym Waltowi Disneyowi przez dziewięcioletnią wówczas Shirley Temple .