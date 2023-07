"Królestwo: Exodus": Lars von Trier żegna się z kinem? [zwiastun]

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Lars Von Trier powraca do źródła. Kiedy w latach 90. przystępował do realizacji "Królestwa", miniserialu dla telewizji duńskiej, planował stworzenie cyklu w trzech odsłonach. Realizację wstrzymano po dwóch seriach, a nieukończony sezon trzeci przeszedł w sferę mitu. Utopijna próba wywołania tego formatu z telewizyjnych zaświatów i domknięcie pewnego rozpoczętego przedsięwzięcia stała się zatem wydarzeniem. Prezentowane premierowo w Wenecji "Królestwo: Exodus" już w sierpniu trafi do polskich kin.

"Królestwo: Exodus" jako pierwsi w Polsce zobaczą widzowie festiwalu mBank Nowe Horyzonty /Gutek Film /materiały prasowe