"Król Lew": Nowa wersja kultowej piosenki

Niebawem do kin trafi nowa wersja "Króla Lwa", czyli pięknej, ponadczasowej opowieści o przyjaźni. Z tej okazji powstał wyjątkowy cover utworu "Miłość rośnie wokół nas" w wykonaniu fenomenalnej grupy artystów. Sprawdźcie, jak z utworem poradzili sobie: Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, siostry Przybysz oraz Vito z zespołu Bitamina!

Kto już się nie może doczekać premiery "Króla Lwa"?

Na to wydarzenie z niecierpliwością czekają wszyscy wierni fani "Króla Lwa"! Równo za tydzień do kin trafi nowa wersja tej bajkowej opowieści, która podbiła serca wielu widzów w każdym wieku. Z tej okazji artyści Natalia i Paulina Przybysz, Mela Koteluk, Krzysztof Zalewski oraz Vito z zespołu Bitamina udali się w sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa i przygotowali piosenkę "Miłość rośnie wokół nas".



Utwór ten jest ich własną interpretacją słynnego "Can You Feel The Love Tonight" Eltona Johna. Projekt został stworzony z miłości do muzyki i kultowego filmu, a efektów tej współpracy możecie posłuchać już teraz!



Wideo Miłość rośnie wokół nas (cover piosenki z filmu "Król Lew")

Rąbka tajemnicy na temat tego, jakie emocje towarzyszyły wykonawcom w czasie prac nad utworem, zdradził Krzysztof Zalewski: "Minęło kilka okrągłych lat od premiery 'Króla Lwa', więc pomyśleliśmy sobie, że przy okazji pojawienia się nowej wersji tego filmu, nagramy własną wersję piosenki Eltona Johna 'Can You Feel The Love Tonight'".



"Nie odtwarzamy jej jeden do jeden, tylko pozwalamy sobie na lekką impresję. Postawiliśmy na lekko afrykańskie, perkusyjne, 'pierwotne' instrumenty. Stąd w naszym aranżu pojawia się marimba, ksylofon. Mam nadzieję, że udało się uchwycić dobry klimat tego utworu" - przyznał artysta.

Polska premiera filmu "Król Lew", którego reżyserem jest Jon Favreau, zaplanowana jest na 19 lipca. Wybierzecie się do kin?