"Król lew" na finał 17. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

Koncert "Disney. Król lew" był spektakularnym finałem 17. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Nagrodzoną Oscarem ścieżkę dźwiękową Hansa Zimmera wykonali na żywo Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz połączone chóry Filharmonii Krakowskiej i Pro Musica Mundi. Artystów poprowadził ceniony dyrygent Erik Ochsner. Wydarzenie zgromadziło w hali Tauron Arena Kraków ponad 10 tysięcy osób.

Autorami piosenek do filmu "Król lew" są Elton John i Tim Rice - obaj uhonorowani zarówno Oscarem, jak i Grammy. Partyturę stworzył zdobywca Oscara i Grammy Hans Zimmer, a aranżacje afrykańskich partii wokalnych to dzieło nagrodzonego Grammy południowoafrykańskiego producenta i kompozytora Lebo M.



W Tauron Arenie Kraków kultowe piosenki zaśpiewali: Igor Pochwała (młody Simba), Marcin Januszkiewicz (dorosły Simba) Gracjana Górka (młoda Nala), Natalia Nykiel (dorosła Nala), Andrzej Kozłowski (Timon), Damian Aleksander (Pumba), Marcin Jajkiewicz (Zazu), Szymon Kuśmider (Skaza) oraz Olga Szomańska.

"Od dłuższego czasu nosiliśmy się z pomysłem, by wrócić do klasycznej wersji 'Króla lwa' i nadać jej spektakularną oprawę" - mówił Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF. "Dla urodzonych w latach 80. i 90. produkcja Disneya to film dzieciństwa, który wciąż wywołuje silne emocje. Wiele osób oglądało go w kinach, ale jeszcze długo po premierze animacja robiła u nas furorę. (...) To wyjątkowe przeżycie" - dodaje Piaskowski.

Projekcja "Króla lwa" z muzyką na żywo była finałem festiwalu, który zaprezentował także najnowszą muzykę filmową rodzimych twórców.

Zdjęcie Finał 17. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w hali Tauron Arena Kraków / Robert Słuszniak / materiały prasowe

Koncert Polish Gala: Modern Roots podbił Kraków

25 maja podczas wydarzenia Polish Gala: Modern Roots publiczność wysłuchała między innymi kompozycji Arkadiusza Reikowskiego z gry Blacktail oraz fragmentów soundtracka Pawła Lucewicza do nowej wersji "Znachora" . Na scenę wyszło między innymi kobiece trio SVAHY czy polsko-ukraińska grupa Zazula. Suitę z "Chłopów" wykonali Łukasz "L.U.C." Rostkowski, Rebel Babel Film Orchestra oraz Orkiestra Filharmonii Krakowskiej.

Tego wieczoru ogłoszono ponadto zwycięzców szóstej edycji konkursu Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku. Paweł Lucewicz odebrał Nagrodę Akademii za kompozycje do filmu "Znachor" w reżyserii Pawła Gazdy. Natalii Zamilskiej przyznano nagrodę publiczności za ścieżkę dźwiękową do "Dnia Matki" Mateusza Rakowicza.

Statuetkę odebrał także Hernan Castro Fioravanti, który zwyciężył w konkursie FMF Young Talent Award. Od 2025 roku tej nagrodzie będzie towarzyszyć stypendium imienia Jana A.P. Kaczmarka.