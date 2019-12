Kristin Scott Thomas z nagrodą Richarda Harrisa

Podczas tegorocznej gali British Independent Film Awards, która odbyła się 1 grudnia w Londynie, Kristin Scott Thomas została uhonorowana nagrodą im. Richarda Harrisa. Otrzymują ja aktorzy docenieni za swój wkład w rozwój brytyjskiego kina.

Kristin Scott Thomas z prestiżową statuetką /Dave J Hogan /Getty Images

Kristin Scott Thomas dołączyła tym samym do wcześniejszych laureatów nagrody, którymi są między innymi: Jim Broadbent, Julie Walters, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor i Judi Dench, która odebrała to wyróżnienie w zeszłym roku.



Kariera Scott Thomas rozpoczęła się w roku 1986, kiedy to wystąpiła w wyreżyserowanym przez Prince’a komediodramacie "Zakazana miłość" ("Under The Cherry Moon").



Reklama

Od tego czasu zdobyła pięć nominacji do nagrody BAFTA, zdobywając tę nagrodę w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa" za "Cztery wesela i pogrzeb" Mike'a Newella. Główna rola Katherine Clifton w filmie "Angielski pacjent" przyniosła jej nominację do Oscara.



Bogata kariera sceniczna przyniosła jej pięć nominacji do nagród Oliviera, zaś zdobyła tę nagrodę za rolę w "Mewie" Czechowa.



Już w przyszłym roku zobaczymy Kristin Scott Thomas w filmie "Pojedynek na głosy" w reż. Petera Cattaneo ("Goło i wesoło"), który podbił serca widowni i krytyków na festiwalach w Toronto i Rzymie. Jak pisał krytyk Guardiana: "To film, któremu trudno się oprzeć, jak piosence, której nie możesz przestać nucić"! Best Film jest polskim dystrybutorem filmu.