Kristen Stewart: Gwiazda wyreżyseruje komedię dla kobiet. Pomoże jej w tym narzeczona

Wiadomości

Kristen Stewart zadebiutuje niebawem jako reżyserka w powstającym filmie "The Chronicles of Water". Gwiazda "Zmierzchu" wyznała jednak, że tworzy również inny film, który będzie komedią. Do jego powstania przyczyni się narzeczona aktorki.

Zdjęcie Kristen Stewart i Dylan Meyer / Sara Jaye/Getty Images for IHG Hotels and Resorts / Getty Images