Krakowski Festiwal Filmowy: Krótki raport ze świata przed pandemią

W międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych na jubileuszowym 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym dokumenty, animacje i fabuły z całego świata będą rywalizować o Złotego Smoka i Srebrne Smoki. Wśród nich znalazło się aż 6 produkcji z Polski.

"Alicja i żabka" to reżyserski debiut Olgi Bołądź /materiały prasowe

Filmy dokumentalne

Reklama

"Ponad czterysta filmów obejrzanych, zeszyt pełen notatek, kilka poważnych dyskusji, a wszystko, by wybrać kilkanaście konkursowych filmów. Dominują rodzinne historie, często bazujące na amatorskich nagraniach sprzed lat. Stosunkowo wiele też opowieści o niełatwej sytuacji kobiet i mniejszości w rozmaitych zakątkach świata. Wciąż mocno trzymają się tematy uchodźstwa i wojen. Świat przegląda się w filmach zgłoszonych na Krakowski Festiwal Filmowy" - mówi Maciej Gil, jeden z selekcjonerów.



Filmy dokumentalne wprowadzą nas również do często niedostępnych miejsc: W “Nocnej zmianie" podejrzymy niezwykle fotogeniczne dmuchanie szkła w fabryce na granicy Czech i Niemiec, “Zajezdnia w Asmarze" przeniesie nas na torowiska w Erytrei, gdzie dwóch przyjaciół pracuje przy imponujących lokomotywach. Poznamy jak zawsze fascynujących bohaterów o niezwykłych losach, m.in. w dokumencie “Jak z filmu", który opowiada o byłych mieszkańcach Korei Północnej i ich pierwszych wrażeniach po obejrzeniu nielegalnych w kraju, zagranicznych filmów; czy animowanym dokumencie “Zwykły facet", gdzie trzy bohaterki zwierzają się ze swojej miłości do seryjnego mordercy.

Filmy fabularne



"W czasie selekcji wypatrywaliśmy filmów lżejszych, pogodniejszych, ale program zawsze dyktują nam twórcy, a oni najwyraźniej chcą opowiadać o tym, co wyrywa nas ze strefy komfortu, boli, może nawet budzi lęk. I tak w programie dominują pożegnania i sytuacje graniczne, wybory niemożliwe, a jednak nieuniknione. Postaci konfrontowane są z tym, co najtrudniejsze - z chorobą i śmiercią bliskich, rozstaniem, gwałtem, molestowaniem, dyskryminacją, codziennymi zmaganiami w niekoniecznie przyjaznym środowisku" - podkreśla selekcjonerka sekcji fabularnej - Dagmara Romanowska.



Nie zawsze są to jednak historie mroczne, bowiem i w najciemniejszych czasach znaleźć można odpryski humoru i ciepła, jak np. w "Los Bengalas", buchającej muzyczną energią opowieścią o... Alzheimerze. Albo w "Ojcu" - filmie o międzypokoleniowej wymianie odpowiedzialności, chwili, gdy ostatecznie i nieodwołalnie przestaje się być dzieckiem i samemu trzeba zacząć nieść ciężar życia. Łatwo będzie o chwile wzruszenia - np. w "W potrzasku" - filmie, który porusza bardzo rzadko obecny w kinie temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w dodatku robi to z niecodziennej perspektywy. Z kolei "Niewinność", która toczy się wokół chłopaka z zespołem Downa, powinna zaskoczyć swoją gatunkową formą, przypominającą nieco najlepsze brytyjskie kryminały ostatnich lat, chociażby "Broadchurch".

W krótkich fabułach pojawią się również m.in. tematy związane ze zmaganiami jednostki z nieprzyjaznym systemem. W “Mam na imię Sonila" okradziona w autobusie bohaterka, próbuje bezskutecznie zgłosić sprawców policji. W fabule “Bielmo" bohater odnajduje swój skradziony rower przypięty na ulicy, ale odzyskanie go będzie się wiązało z serią zaskakujących zwrotów akcji. “Wyrok w sprawie K." pokazuje natomiast jakie konsekwencje może mieć samodzielne egzekwowanie prawa.

Filmy animowane



Animacje jak zawsze zaskoczą niczym niepohamowaną wyobraźnią twórców i szerokim spektrum tematów. Szalone i mroczne opowieści (“Oko ducha") przeplatają się z historiami pełnymi humoru (“Toomas w Dolinie Dzikich Wilków" ). “Dziecko z drewna i ukryta matka lasu" zabierze nas w psychodeliczną i pełną dwuznaczności podróż po lesie, “Miara szczęścia" tchnie życie w wykresy z prezentacji Power Point, a film “Jak moja babcia stała się krzesłem" postara się znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie.

"W tym roku sporo premier oraz debiutów filmowych. Pokazujemy wiele filmów, które dopiero rozpoczynają swoje kariery i z pewnością jeszcze o nich usłyszymy. Festiwal przyciąga najlepsze animacje z polski i świata, dlatego warto śledzić konkurs i artystów, którzy pokażą swoje filmy w Krakowie" - podkreśla kurator sekcji animowanej - Robert Sowa.

Polskie filmy w konkursie

W międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych będą rywalizować również polskie filmy. Wśród dokumentów “Dad You've Never Had" Dominiki Łapki o skomplikowanej relacji dorosłej córki z ojcem oraz “Uścisków twoich mi potrzeba" (reż. Andrej Kuciła) w którym 92-letnia Walentyna u kresu życia wertuje stare zeszyty córki i zabiera nas w podróż przez nieznany świat człowieka, o którym "wszyscy zapomnieli".

Polskie animacje reprezentować będzie Tomek Ducki z najnowszą produkcją “Plantarium" o uprawiającym tajemniczy ogród mężczyźnie, który pewnego dnia znajduje w doniczce małego chłopca oraz Marcin Wojciechowski z filmem “backstage.episodes" eksplorującym stany psychiki jednostki i nawiązującym do postaci Iana Curtisa.

Wśród fabuł natomiast pojawi się surrealistyczna opowieść o szybkim dorastaniu - “Alicja i żabka" w reżyserii aktorki Olgi Bołądź oraz “Problem" Tomasza Wolskiego, w którym spokojne popołudnie zostaje zakłócone przez tytułowy problem - nieprzytomnego człowieka, leżącego na trawie.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a laureat Złotego Rogu ma skróconą ścieżkę oscarowej selekcji. KFF kwalifikuje filmy do Oscara także w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument), a także rekomenduje do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

Program jubileuszowego 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego zostanie w całości przeniesiony do sieci! Najnowsze filmy dokumentalne, animowane i krótkie fabuły ze świata, oczekiwane polskie premiery, a także spotkania z twórcami będą dostępne online, bez wychodzenia z domu. Szczegółowy program będzie opublikowany w połowie maja.

60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie online się w dniach 31 maja - 7 czerwca 2020.