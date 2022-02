Krakowski Festiwal Filmowy 2022: Czeski film w Krakowie!

W programie Krakowskiego Festiwalu Filmowego zobaczymy między innymi film o synchronicznych ćwiczeniach gimnastycznych, w których biorą udział tysiące sportowców, jeden z ostatnich filmów Heleny Třeštíkovej - mistrzyni czeskiego dokumentu, laureatki nagrody Smok Smoków, a także kultowe czeskie kreskówki.

"Czesi od lat są w czołówce narodów najbardziej lubianych przez Polaków. Lubimy czeską kuchnię, uwielbiamy czeskie piwo i kochamy czeskie filmy. Nie mogliśmy się więc doczekać by to właśnie Czechom oddać część programu Krakowskiego Festiwalu Filmowego" - mówi Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektorka biura programowego KFF.

"Od dawna wiadomo, że czeskie filmy mają swój niepowtarzalny urok, a tamtejsi filmowcy wrodzony talent obserwacji i pokazywania tego, co nieoczywiste często w zabawny sposób. Dotyczy to również dokumentów. Widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję by poznać świetnych bohaterów i nieprawdopodobne historie. Czescy filmowcy mają niezwykłą cechę - potrafią o nawet bardzo ważnych sprawach mówić w sposób lekki i z przymrużeniem oka" - dodaje.

Fokus na Czechy: Co w programie?

Fokus na Czechy zainauguruje film "Wszyscy na miejsca!" (reż. Mária Pinčíková) - fantastyczna komedia dokumentalna produkcji czesko-słowackiej. Przyjrzymy się dosyć abstrakcyjnym przygotowaniom do organizowanego co kilka lat gimnastycznego wydarzenia, w którym równocześnie bierze udział aż piętnaście tysięcy sportowców - byłych i obecnych członków czeskiej filii legendarnego towarzystwa Sokół.



Zdjęcie Kadr filmu "Wszyscy na miejsca" / materiały prasowe

"Chcę cię, jeśli się odważysz" (reż. Dagmar Smržová) to opowieść o matce i jej dwóch córkach z niepełnosprawnościami. Obie są już dorosłe, ale ze względu na niemożność poruszania się Jana mieszka z matką. Pomimo swojej choroby chciałaby się usamodzielnić, a jej największym pragnieniem jest doświadczyć bliskości i dotyku drugiego człowieka. W tym celu rozpoczyna poszukiwania asystenta seksualnego.

Wśród 6 pełnometrażowych dokumentów cyklu znalazł się także jeden z najnowszych filmów najsłynniejszej czeskiej dokumentalistki - Heleny Třeštíkovej, laureatki nagrody Smok Smoków, słynącej ze stosowania w swoich filmach obserwacji długoterminowej. W dokumencie "Anny" Třeštíkova przez 16 lat towarzyszy tytułowej bohaterce - zatrudnionej w publicznej toalecie kobiecie po czterdziestce, która po godzinach dorabia jako pracownica seksualna na praskich ulicach.

Zdjęcie Kadr z filmu "Anny" / materiały prasowe

Fanom czeskiego humoru przypadnie do gustu film "Chłopaki na rybach" (reż. Ivana Pauerová Miloševičová) opowiadający o grupie przyjaciół, którzy wybierają się na męską ekspedycję do odległej Norwegii, by łowić ryby. Uzbrojeni w wędki, kamizelki ratunkowe i butelki piwa będą musieli zmierzyć się z niekorzystną pogodą, zawodną technologią, a także... sobą nawzajem.

O tym, co robić, gdy traci się pracę po dwudziestu pięciu latach, dowiemy się z filmu "Nowa szychta" (reż. Jindřich Andrš). Kiedy kopalnia z przyczyn ekonomicznych zostaje zamknięta, Tomas dołącza do państwowego programu szkoleniowego, by z górnika przekwalifikować się w programistę. Podejmuje wyzwanie i przygotowuje się do radykalnej zmiany swojego życia. Ale czy czterdziestoletni punk rocker, który spędził całe życie wykonując ciężką pracę fizyczną dopasuje się do młodego cyfrowego pokolenia?

Film "Co minutę" (reż. Erika Hníková) opowiada o nowatorskiej - i uchodzącą za kontrowersyjną - metodzie wychowania dzieci. Czteroletni Miško spędza każdą wolną chwilę na zdobywaniu nowych osiągnięć - zarówno tych sportowych, jak i intelektualnych. Rodzice całe swoje życie podporządkowują realizacji “projektu dziecka", co ma przyczynić się do jego przyszłych sukcesów.



Zdjęcie Kadr z filmu "Co minutę" / materiały prasowe

W ramach cyklu odbędą się również pokazy specjalne kultowych czeskich kreskówek, które będą pokazywane w wyjątkowych okolicznościach w kinie plenerowym. To doskonała okazja na sentymentalną podróż w czasie i niecodzienna możliwość, by na dużym ekranie obejrzeć takie legendarne postaci z bajek jak Krecik, Rumcajs czy Sąsiedzi.



W programie znalazły się również filmy krótkometrażowe studentów praskiej szkoły filmowej FAMU. Czeskie produkcje zobaczymy także w cyklu dla dzieci Kids&Youth. Kino dla młodych. Tradycyjnie w ramach programu dla filmowców - KFF Industry odbędzie się prezentacja czeskiego rynku filmowego, podczas której spotkają się przedstawiciele branży filmowej Czech i Polski.

Ponadto najnowsze filmy czeskie zobaczymy w sekcjach konkursowych festiwalu. "Na pełnym gazie" (reż. Miro Remo) i "Rekonstrukcja inwazji" (reż. Jan Šikl) znalazły się w międzynarodowym konkursie dokumentalnym, a film "Jan Kapr. Opera dokumentalna" (reż. Lucie Králová) będzie reprezentował Czechy w międzynarodowym konkursie dokumentów muzycznych DocFilmMusic.



Zdjęcie Kadr z filmu "Rekonstrukcja inwazji" / materiały prasowe

Pełny program tegorocznego festiwalu dostępny na oficjalnej stronie. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 29 maja do 5 czerwca w krakowskich kinach oraz od 3 do 12 czerwca 2022 online na terenie całej Polski.