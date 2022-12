W niedzielę 4 grudnia wieczorem Jennifer Lee odbierała w Los Angeles nagrodę Distinguished Storyteller. Statuetkę wręczał jej Josh Gad , popularny aktor komediowy, który w "Krainie lodu" użyczał głosu postaci Olafa. Spotkanie z nim stało się dla reżyserki pretekstem do poczynienia pewnego zwierzenia dotyczącego ich współpracy przy tej słynnej animacji.

Lee przypomniała, że gdy dołączyła do ekipy twórców "Krainy lodu", prace nad tą animacją były już zaawansowane. Zanim przystąpiła do roboty, obejrzała efekty dotychczasowych działań, by zapisać sobie kilka przemyśleń na ich temat. "Moją pierwszą uwagą było to, żeby zabić bałwana" - przyznała reżyserka, która dziś odpowiada w Walt Disney Animation za stronę kreatywną projektów.

