Jak informuje portal "Variety", do ukończenia filmu "Kraina lodu 3" jeszcze długa droga. Prace postępują jednak do przodu i fani kasowej animacji póki co mogą spać spokojnie, nie martwiąc się o przyszłość tego projektu. Tak przynajmniej wynika z zapewnień Jennifer Lee , która kieruje studiem Disney Animation.

"W zeszłym tygodniu każdego ranka znajdowali dla mnie miejsce, bym mogła popracować z zespołem kreatywnym. Zwaliło mnie to z nóg i jestem podekscytowana postępami prac. Jeśli chodzi o mnie, to jeszcze do końca nie wiem, czym powinnam się zająć na stanowisku kierowniczym. Pracujemy z artystami kreatywnymi jako zespół przy każdym projekcie. Jednak w przypadku serii 'Kraina lodu' robię trochę więcej" - powiedziała Lee.

"Kraina lodu 3": Fani mogą spać spokojnie

Nowa odsłona popularnej serii jest ważna dla Jennifer Lee dlatego, że to właśnie ona wyreżyserowała dwie poprzednie części "Krainy lodu", a także napisała ich scenariusze. Mówiąc o trzeciej odsłonie cyklu, przekonuje: "Nasza filozofia pracy jest niezmienna: jeśli mamy jakąś historię do opowiedzenia, kierują nią filmowcy. W przypadku nowej części przyszedł do nas Marc Smith, który zajmował się historią 'Krainy lodu 2'. Przedstawił wspaniały pomysł na kolejne części, które warte były rozpoczęcia pracy".

22 listopada tego roku do kin trafi inna animacja studia Disneya, film "Życzenie". Opowiada on historię nastoletniej Ashy, która z pomocą przyjaciół i magicznej gwiazdy stawia czoła złemu władcy, by ocalić swoją społeczność. W roli głównej usłyszymy laureatkę Oscara za "West Side Story", Arianę DeBose. Złoczyńcy Magnifico głosu użyczy Chris Pine.

"Nigdy wcześniej nie stworzyliśmy tak kompleksowej historii złoczyńcy. Pomógł w tym też Chris Pine, bo potrzebowaliśmy kogoś obdarzonego odpowiednimi umiejętnościami, by emocjonalnie zgłębić wnętrze bohatera. On okazał się niewiarygodnie wspaniałym partnerem do współpracy. Jest taki mądry i potrafi śpiewać. Dzięki niemu postać Magnifico każdego dnia stawała się coraz bardziej żywa" - powiedziała Jennifer Lee, która jest współautorką scenariusza tej produkcji.