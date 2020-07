Kożuchowska i Karolak znowu razem. "Miłość na Marsie" w kinach na Walentynki 2021

Wiele osób spodziewało się, że z racji bożonarodzeniowej otoczki świąteczna komedia romantyczna "Miłość na Marsie" pojawi się w kinach pod koniec tego roku. Tak się jednak nie stanie. Widzowie będą mogli zobaczyć ją trochę później - premiera została zaplanowana na 12 lutego 2021 roku. Film w reżyserii Michała Rogalskiego będzie więc dobrym prezentem na przyszłoroczne Walentynki.

Ten duet wciąż rozgrzewa polskich widzów... /Kurnikowski / AKPA

Datą premiery z portalem filmpolski.pl podzieliła się scenarzystka "Miłości na Marsie" i popularna aktorka - Agnieszka Pilaszewska. Dołączony do screena z portalu opis nie pozostawia wątpliwości, że scenarzystka jest zadowolona, że film w końcu trafi do widzów. "Jajajajajaj! To co? 12.02.2021 zapraszaaaaam!" - napisała na Instagramie Pilaszewska.





Kręcenie filmu "Miłość na Marsie" rozpoczęło się w Sopocie na początku tego roku. "Zdjęcia zaplanowano w najbardziej rozpoznawalnych miejscach naszego miasta. Między innymi na molo, na ul. Bohaterów Monte Cassino czy na skwerze Kuracyjnym. W filmie będzie można zobaczyć także przystań rybacką, plażę, dworzec czy willę Bergera przy ul. Obrońców Westerplatte" - wymieniała Patrycja Tuchanowska-Ruszkiewicz z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Sopocie w rozmowie z portalem "Rozrywka.trojmiasto".

Akcja komedii w reżyserii Rogalskiego rozgrywać się będzie pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. W głównych rolach zobaczymy m.in. Małgorzatę Kożuchowską, Tomasz Karolaka, Małgorzatę Zajączkowską, Rafała Królikowskiego, Jana Englerta i Annę Smołowik, która wcieli się w postać jednej z dwóch sióstr bohaterki granej przez Kożuchowską. Trzecią z sióstr zagra Ina Sobala, prywatnie córka aktorki Małgorzaty Pieńkowskiej. Małgorzata Zajączkowska zagra ich matkę.

Ostatnim filmem fabularnym Michała Rogalskiego była komedia z 2017 roku "Gotowi na wszystko. Exterminator". Rogalski jest też reżyserem takich seriali jak m.in. "Stulecie winnych". "Wojenne dziewczyny", "Zawsze warto", "Czas honoru" czy "O mnie się nie martw".