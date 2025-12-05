Zdjęcie Kadr z filmu "Pięć koszmarnych nocy" /materiały prasowe

Eleanor Wspaniała

"Eleanor Wspaniała" to debiut reżyserski Scarlett Johansson. Opowiada o 94-letniej Eleanor, która po stracie jedynego przyjaciela przeprowadza się z Florydy do Nowego Jorku. Tam zaprzyjaźnia się z 19-letnią Niną.

W rolach głównych wystąpili June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht i Erin Kellyman. Scenariusz napisała Tory Kamen. "Eleanor Wspaniała" miała swą premierę podczas festiwalu w Cannes w ramach sekcji Un Certain Regard. Przed seansem Johansson powiedziała publiczności, że premiera jest "spełnieniem jej marzeń".

"Takich filmów jak ten, niezależnych, nie robi się dla pieniędzy. Niespodzianka. Wszyscy, którzy wzięli udział w produkcji, zrobili to z ogromnej miłości do tej historii, do scenariusza. To film o wielu rzeczach. O przyjaźni, o stracie, o przebaczeniu. To tematy, które w tych czasach powinny pojawiać się częściej" - mówiła reżyserka.



Zdjęcie Kadr z filmu "Eleanor Wspaniała" / materiały prasowe

Brat

"Brat" to poruszająca opowieść o kobiecie i rodzinie wystawionej na próbę w świecie przemocy, niespełnionych ambicji i narastającego chaosu. 14-letni Dawid opiekuje się młodszym bratem i próbuje sprostać oczekiwaniom matki, która chce wyrwać się z toksycznej przeszłości i zacząć od nowa, bez męża osadzonego w więzieniu. Choć chłopak ma talent i siłę, to w codzienności rozpiętej między szkołą, domem i ulicą coraz trudniej mu zachować kontrolę. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w ich życie wkracza Konrad — jedyny dorosły, któremu Dawid naprawdę ufa. To jednak dopiero początek burzliwych wydarzeń, które mogą ostatecznie rozbić tę rodzinę... albo ją ocalić.

Za kamerą "Brata" stanął Maciej Sobieszczański. W rolach głównych wystąpili Agnieszka Grochowska, Julian Świeżewski, Filip Wiłkomirski, Tytus Szymczuk, Tomasz Schuchardt i Jacek Braciak. Film miał swoją premierę w ramach Konkursu Głównego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Zdjęcie Agnieszka Grochowska i Filip Wiłkomirski w filmie "Brat" / Łukasz Bąk / materiały prasowe

Wujowy dwór

Sympatyczny i budzący złudne zaufanie kieszonkowiec, kanciarz i naciągacz Eric Noone nieoczekiwanie dostaje pracę w angielskiej rezydencji. Mieszkająca w nim arystokratyczna rodzina Davenportów, na czele z lady i lordem Davenport, zmaga się z nadciągającą katastrofą, jaką ma być ślub ich najstarszej córki z chciwym kuzynem Archibaldem, pragnącym wżenić się w bogatą część rodziny. Na miejscu Eric poznaje młodszą siostrę przyszłej panny młodej, Rose, w której zakochuje się od pierwszego wejrzenia, chociaż na drodze ich uczucia stają wszelkie możliwe konwenanse. Zakazany romans to jednak nic w porównaniu z tym, co wydarzy się wkrótce. Na terenie rezydencji dojdzie bowiem do tajemniczego morderstwa, które rzuci cień podejrzeń na wszystkich zaproszonych gości.

"Wujowy dwór" to scenariuszowy debiut popularnego komika Jimmy’ego Carra. Twórcy opisują swój film jako połączenie "Downton Abbey" z "Czy leci z nami pilot?" i "Latającym cyrkiem Monty Pythona".



Wideo "Wujowy dwór", zwiastun

Pięć koszmarnych nocy 2

Kontynuacja horroru z 2023 roku, który był oparty na popularnej franczyzie gier wideo. Ochroniarz Mike będzie musiał ponownie zmierzyć się z mechanicznymi maskotkami pizzerii Freddy Fazbear, które w nocy ożywają, by siać chaos i destrukcję.

Za kamerą "Pięciu koszmarnych nocy 2" stanęła Emma Tammi, twórczyni pierwszej części. Do swoich ról powrócili Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio i Matthew Lillard. Do obsady dołączyła między innymi Megan Fox, która udzieliła swego głosu jednemu z mechanicznych oprawców.



W innym świecie

Głównym bohaterem filmu "W innym świecie" jest nauczyciel szkoły podstawowej Michele Cortese. Po 35 latach pracy w miejskiej dżungli przeprowadza się ze stolicy Włoch do odległej sielskiej wioski Rupe w Parku Narodowym Abruzji. Przydział do pracy w Instytucie im. Cesidio Gentile jest spełnieniem jego marzeń.

Ma nadzieję, że w tym spokojnym miejscu uda mu się znaleźć szczęście i odzyskać wiarę w wartość zawodu nauczyciela. Jednak życie w górach, i to w środku zimy, jest bardziej wymagające, niż mógł sądzić. Powoli pokonuje swe wielkomiejskie przyzwyczajenia i zżywa się z — początkowo podśmiewającymi się z niego — mieszkańcami wioski



Mysz-masz na Święta

Rodzina myszek cieszy się na kolejne Boże Narodzenie w swoim przytulnym domku na wsi. Jednak wszystko się zmienia, gdy nagle pojawiają się nieproszeni goście — hałaśliwi ludzie — z bagażami, kolorowymi dekoracjami i marzeniem o spokojnych Świętach poza miastem.

Zdeterminowane myszki nie oddadzą swojego miejsca bez walki! Rozpoczynają pełną humoru, sprytu i figlarnych sztuczek bitwę o dom.



Mikołaj i ekipa

Święty Mikołaj marzy o ekscytujących przygodach wykraczających daleko poza "zwyczajne" rozdawanie prezentów na latających saniach w wigilijną noc. Pewnego dnia, w wyniku nagłego uderzenia w głowę, wszystko mu się miesza i zaczyna wierzyć, że jest superbohaterem, który musi stawić czoła licznym przygodom. Na cztery dni przed Bożym Narodzeniem nagle znika. Jego śladem udają się elf Leo i 11-letnia Billie, którzy spotykają na swojej drodze nikczemnego właściciela fabryki zabawek. Złoczyńca chce za wszelką cenę skończyć z darmowym rozdawaniem prezentów na Święta i zamierza zniszczyć warsztat Świętego Mikołaja na Biegunie Północnym. Boże Narodzenie jest w wielkim niebezpieczeństwie! Czy Mikołaj zdąży odzyskać pamięć i wspólnie z elfem oraz dziewczynką dadzą radę powstrzymać zabawkowego złoczyńcę? Czasu jest już mało, a Pierwsza Gwiazdka tuż-tuż!

Powrót Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj poszedł na zasłużoną emeryturę. Jego wiekowa manufaktura prezentów zmieniła się w skomputeryzowaną fabrykę zarządzaną przez elfy. Co jednak zrobić, gdy demoniczny haker przejmuje kontrolę nad fabryką prezentów i grozi zniszczeniem całej tradycji Świąt? Młody elf Jojo postanawia odnaleźć Świętego Mikołaja, aby prosić go o pomoc. Wyrusza na wielką wyprawę, mając za pomocników swych przyjaciół: renifera oraz drona.

Kopnięci w czasie

Helene i Michel żyją szczęśliwie z dwójką dzieci w małym francuskim miasteczku w beztroskich latach 50. On pracuje w banku, ona zajmuje się domem… aż do momentu, gdy przypadkowo zostają "kopnięci w czasie" i przeniesieni do roku 2025, gdzie odkrywają, jak wiele się zmieniło. Dla Helene, która zawsze żyła w cieniu męża, to rewolucja. Dla Michela, który widzi, jak jego przywileje jako mężczyzny legły w gruzach, to katastrofa. Wrócą czy będą chcieli zostać?