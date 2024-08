"I Can't Help It" to roboczy tytuł nowej produkcji Parka, która będzie adaptacją wydanej w 1996 roku amerykańskiej powieści "The Ax" Donalda Westlake'a. W filmie wystąpią cenieni koreańscy aktorzy - Lee Byung-hun ("Squid Game", "Siedmiu wspaniałych") i Son Ye-jin ("Trzydzieści dziewięć"). Finansowaniem i dystrybucją zajmie się studio CJ ENM.

"I Can't Help It": O czym opowie nowy koreański hit?

Książka Westlake'a doczekała się już wcześniej adaptacji; było to francuskie dzieło Powieść Westlake'a została wcześniej w filmie "Ostre cięcia" (2005) Costy-Gavrasa.

Podobnie jak wcześniejsza wersja, adaptacja Parka opowie o mężczyźnie, tym razem o imieniu Man-soo i granym przez Lee, który zostaje nagle zwolniony z firmy papierniczej, w której pracował niestrudzenie przez wiele lat. Mężczyzna staje się coraz bardziej zdesperowany w poszukiwaniu nowej pracy, ostatecznie postanawiając zabić swoich konkurentów. Son zagra żonę mężczyzny, serdeczną Mi-ri. W mniejszych rolach obsadzeni zostali także: Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Park Hee-soon, Cha Seung-won oraz Yoo Yeon-seok.

"I Can't Help It" będzie pierwszym filmem Parka od czasu jego chwalonego przez krytyków dramatu romantycznego "Podejrzana" (2022). W przerwie między projektami na dużym ekranie współreżyserował miniserial HBO "Sympatyk" (2024), oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści o tym samym tytule z 2015 roku, z udziałem Roberta Downeya Jr.

CJ ENM poinformowało, że data premiery nie została jeszcze ustalona. Wiemy jednak, że Park jest częstym bywalcem Festiwalu Filmowego w Cannes, odbywającego się co roku w maju, gdzie miał już premierę czterech swoich filmów. Możemy podejrzewać, że jego najnowsze dzieło będzie startować w konkursie.

