Kontynuacja wielkiego hitu lat 80. nadciąga. Spekulowano o tym od lat

"Gremliny rozrabiają" trafiły do kin w tym samym dniu co kultowi "Pogromcy duchuów". Choć przegrały w zarobkach z produkcją Ivana Reitmana, zgarniając milion dolarów mniej, okazały się czwartym najbardziej dochodowym filmem 1984 roku. Gdy sześć lat później pojawiła się kontynuacja, fani liczyli na to, że doczekają się też trzeciej części. Ta jednak nigdy nie powstała...do dzisiaj. Portal Deadline poinformował, że trwają prace nad scenariuszem do "Gremlinów 3". Kiedy premiera?

