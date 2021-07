Kontynuacja „Seksu w wielkim mieście”: Szykuje się rozwód głównej bohaterki

Serwis Page Six dotarł do zapisu jednej ze scen kontynuacji „Seksu w wielkim mieście”. Na jej podstawie można wysnuć wniosek, że relacje między Carrie Bradshaw, a jej mężem, Mr. Bigiem będą pełne dramaturgii – widzowie trafią w oko cyklonu ich procesu rozwodowego.

Sarah Jessica Parker i Chris Noth na planie "Seksu w wielkim mieście" /Richard Corkery/NY Daily News Archive /Getty Images

W nowym serialu HBO "And just like that...", który jest kontynuacją "Seksu w wielkim mieście", znajdzie się scena, w której główna bohaterka Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) żali się swoim przyjaciołom, że jest w trakcie rozwodu z Mr. Bigiem (Chris North) i co chwilę wybucha pomiędzy nimi konflikt o kwestie finansowe. Jej lamentu wysłuchują Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) i Stanford (Willie Garson).



"Nagrywałam podcast, myłam włosy. Tak, nie jadłam, ani nie spałam. Ale przynajmniej dobrze się czułam ze swoim małżeństwem. Czy teraz jestem tylko jedną z jego żon, którymi się opiekował?" - brzmi jedna z kwestii wypowiadanych przez Sarę Jessicę Parker.



Co mogą pamiętać fani "Seksu w wielkim mieście", Mr. Big był dwukrotnie żonaty - z wydawcą książek Barbarą (Noelle Beck) oraz sporo młodszą Natashą Naginsky (Bridget Moynahan). Na przestrzeni kolejnych sezonów serialu schodził się i rozchodził z Carrie. W pierwszej części filmu, jaki powstał na kanwie "Seksu...", Mr. Big na chwilę przed ślubem z Carrie rezygnuje z ożenku, ale koniec końców wypowiadają sakramentalne "tak".



Prace na planie "And just like that..." już trwają. Na Instagramie pojawiły się pierwsze fotografie z planu. Tym, co przykuwa na nich uwagę, jest to, że 50-letnie bohaterki nie ukrywają swoich siwiejących włosów.