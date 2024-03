Kontynuacja kultowego filmu nie powstanie? Prace zostały wstrzymane

Co dalej z drugą częścią "Bez twarzy"?

W 2019 roku studio Paramount ogłosiło rozpoczęcie prac nad kontynuacją słynnego filmu Johna Woo zatytułowanego "Bez twarzy". Do ról z pierwszej części produkcji mieli powrócić Nicolas Cage i John Travolta, a reżyserią zająć się miał Adam Wingard ("Godzilla vs. Kong"). Według informacji podawanych przez Wingarda, prace są jednak wstrzymane i nie widać szans na ich kontynuację.

"Niemal w samym środku produkcji filmu "Godzilla i Kong: Nowe imperium" kończyliśmy z Simonem Barrettem ("Następny jesteś ty") pierwszą wersję scenariusza drugiej części "Bez twarzy". Ponieważ byliśmy zajęci innymi projektami, a wspomniany scenariusz trzeba było poprawić, wybraliśmy scenarzystę, aby się tym zajął. A potem rozpoczął się strajk scenarzystów i wszystko się opóźniło. Teraz wszystko stoi w miejscu. Myślę, że plan pozostaje ten sam. Wybrany scenarzysta ruszy do pracy, a kiedy scenariusz będzie gotowy, raz jeszcze spróbujemy z Simonem coś zdziałać" - przekonuje z nadzieją Adam Wingard w rozmowie z portalem io9.

Niestety, słowa Wingarda nie napawają optymizmem. Bo choć reżyser skończył pracę nad drugą częścią wspólnych przygód Godzilli i Konga - film "Godzilla i Kong: Nowe imperium" trafi na ekrany kin już 28 marca - wciąż nie jest gotowy scenariusz drugiej części "Bez twarzy", którym mógłby się zająć. Najwyraźniej od końca strajku scenarzystów studio Paramount nie było zainteresowane kontynuacją prac nad sequelem filmu Woo, co przemawia za tym, że jednak on nie powstanie.

"Bez twarzy": Fabuła