Kontrowersyjny film jednak wejdzie do kin

"The Hunt", kontrowersyjny thriller z Hilary Swank w roli głównej, trafi do kin w marcu. Dystrybucja filmu została wcześniej wstrzymana ze względu na strzelaniny, do których dochodziło w ubiegłym roku w USA.

Hilary Swank i Betty Gilpin w "The Hunt" /materiały prasowe

Premiera "The Hunt" w reżyserii Craiga Zobela, była zaplanowana na wrzesień 2019 roku. Została jednak przełożona z uwagi na serię strzelanin, do których doszło w Ohio, Teksasie i Kaliforni.

Reklama

Film skrytykował wówczas m.in. prezydent Donald Trump, który napisał na Twitterze: "Ten film zrobiono po to, by jeszcze podgrzać atmosferę i wywołać chaos". Odniósł się wówczas do fabuły "The Hunt", która opowiada o snobistycznej grupie urządzającej polowania na ludzi. Film jest określany w mediach jako bardzo brutalny.



Przedstawiciele wytwórni Universal, gdzie powstał thriller, twierdzą z kolei, że to "najbardziej komentowany film, którego nikt jeszcze nie widział". W sieci można już za to obejrzeć jego zwiastun.

Oprócz Hilary Swank, w "The Hunt" pojawią się Emma Roberts, Betty Gilpin, Ike Barinholtz i Justin Hartley. Premiera w USA odbędzie się 13 marca.