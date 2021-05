Kontrowersyjny dubbing filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta". Universal przeprasza! O co chodzi?

Wyreżyserowany przez Emerald Fennell film "Obiecująca. Młoda. Kobieta" to jedna z najlepiej ocenianych produkcji ubiegłego roku. Autorka filmu otrzymała w tym roku Oscara za scenariusz tego obrazu. W czwartek, 13 maja, film miał trafić do włoskich kin. Premiera została jednak opóźniona. Co się stało?

Carey Mulligan w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta" /East News /East News

Wszystko przez kontrowersyjny dubbing - postać grana w filmie przez transpłciową Laverne Cox została zdubbingowana przez mężczyznę. Studio Universal Pictures International przeprasza i obiecuje szybko naprawić swój błąd.

6 maja na koncie Universal Pictures Italy pojawił się fragment filmu, w którym postać grana przez Laverne Cox rozmawia z tytułową bohaterką filmu "Obiecująca. Młoda. Kobieta", graną przez Carey Mulligan.

Widzowie szybko zwrócili uwagę, że postać Cox we włoskiej wersji językowej przemawia męskim głosem Roberto Pediciniego. Sytuacja wzbudziła duże kontrowersje.

"Uważam, że taki dubbing to akt przemocy. Jest obraźliwy. Gdybym była Cox, czułabym się szykanowana" - skomentowała na łamach "Guardiana" włoska transpłciowa aktorka Vittoria Schisano.

Krytyka przyniosła efekt. Studio Universal wystosowało specjalne oświadczenie, w którym czytamy: "Jesteśmy głęboko wdzięczni Laverne i społeczności transpłciowej za otwarcie nam oczu na uprzedzenia, których ani my, ani inne osoby z branży, nie zauważały. W naszym błędzie nie kryły się żadne złe zamiary, a teraz pracujemy nad tym, aby to wszystko naprawić. Rozpoczęliśmy proces ponownego dubbingu postaci granej przez panią Cox, a na zagranicznych rynkach przesunęliśmy datę premiery, by być pewnym, że do kin trafi wersja właściwa. Przepraszamy za ból, jaki sprawiliśmy i jesteśmy wdzięczni za to, że możemy zareagować teraz oraz zapobiec podobnym błędom w nadchodzących projektach".

Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy postać grana przez Laverne Cox została zdubbingowana przez mężczyznę. "Guardian" zauważa, że podobna sytuacja zdarzyła się w przypadku obcojęzycznych wersji serialowego hitu Netfliksa "Orange Is the New Black", w którym ta aktorka wciela się w postać więźniarki Sophii.

Również w hiszpańskojęzycznej wersji "Obiecującej. Młodej. Kobiety." postać graną przez Cox dubbinguje mężczyzna. Film trafił tam do kin już 16 kwietnia, dlatego nowa wersja dubbingu tego filmu będzie dostępna dopiero przy okazji wydania przeznaczonego do domowej dystrybucji.

