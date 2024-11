"Kontrola bezpieczeństwa": Co wiemy o filmie?

Film skupi się na wieczorze z życia Ethana (Taron Egerton), niedoświadczonego pracownika TSA, zajmującej się kontrolą bagażów i pasażerów na lotniskach w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu. W Boże Narodzenie kontaktuje się z nim tajemniczy mężczyzna (Jason Bateman). Ethan ma tylko przepuścić niebezpieczny bagaż. Jeśli tego nie zrobi, ucierpią jego najbliżsi.

Egerton opowiedział o swoim bohaterze niedawnym wywiadzie dla Entertainment Weekly. "Jest niezadowolony ze swojej pracy na lotnisku. Czuje się przygnębiony i niedoceniony. Właśnie dowiedział się, że jego dziewczyna jest w ciąży. Czuje presję, by być odpowiedzialnym ojcem i żywicielem rodziny, a jednocześnie, według mnie, brakuje mu spełnienia. Więc w obliczu straszliwej sytuacji czuje, że to okazja, by się wykazać" - mówił aktor.

Dla Batemana, który jest kojarzony przede wszystkim z komediami, będzie to kolejne zerwanie z zabawnym wizerunkiem po występie w serialu "Ozark". Ten także powstał dla platformy streamingowej Netflix.



Poza Egertonem i Batemanem w filmie zobaczymy także Sofię Carson, Danielle Deadwyler, Sinqua Walls, Logana Marshalla-Greena, Theo Rossiego, Josha Brenera i Deana Norrisa. Reżyseruje Jaume Collet-Serra, twórca "Wyprawy do dżungli" i "Black Adama".

Budżet "Kontroli bezpieczeństwa" wyniósł 47 milionów dolarów. Zdjęcia miały miejsce w Louisianie od września 2022 roku do stycznia 2023 roku.