"Mimo że Disney wciąż wykorzystuje nazwisko Walta [Disneya], całkowicie odrzucił jego dziedzictwo"- twierdzi Boreing, nazywając wytwórnię "polityczną organizacją".

Film "Snow White And The Evil Queen" ma być - według Boreinga - "historią o księżniczce i księciu i, o pięknie i próżności oraz o sile miłości, która potrafi ożywić umarłego".



Wideo Snow White and the Evil Queen, Coming to Bentkey in 2024.

Premiera "Snow White And The Evil Queen" odbędzie się w 2024 roku na nowej platformie streamingowej Bentkey.



Rachel Zegler: Śnieżka jako Latynoska

Na 2024 rok zaplanowano również premierę filmu Disneya o Śnieżce z Rachel Zegler.



Produkcja niemal od początku wywołuje kontrowersje. Sporny okazał się już dobór obsady. Tytułową rolę powierzono Rachel Zegler, laureatce Złotego Globu za "West Side Story" Stevena Spielberga. W styczniu 2022 roku, podczas występu w programie "Actors on Actors" dla magazynu "Variety", aktorka nie ukrywała ekscytacji angażem. "W życiu się nie spodziewałam, że będę miała taką możliwość. Dotychczas nikt nie utożsamiał Śnieżki z Latynoską, mimo popularności tej bajki w krajach hiszpańskojęzycznych. [...] Także zostanę latynoską księżniczką" - mówiła aktorka.



Angaż Zegler, która ma polskie i kolumbijskie korzenie, rozwścieczył niektórych internautów. Inni stanęli w jej obronie. Aktorka podziękowała za wsparcie w mediach społecznościowych, ale poprosiła, by nie mieszać jej do "bezsensownego dyskursu o castingu". Do wiadomości załączyła swoje zdjęcia z dzieciństwa, na których jest przebrana za księżniczki Disneya — w tym za Śnieżkę. Jej wpis polubiła m.in. Halle Bailey, która zagrała Arielkę w aktorskiej "Małej syrence" i również musiała się mierzyć z hejtem w sieci.

Angaż gwiazdy "West Side Story" skrytykowała między innymi dziennikarka Megyn Kelly. Według niej Śnieżka nazywa się tak, a nie inaczej, ponieważ jej skóra "jest biała jak śnieg".

Zegler nie ukrywała, że jej Śnieżka będzie się znacząco różniła od postaci z animacji z 1937 roku. Aktorka mówiła wprost w wywiadach, że nie przepada za oryginałem. W rozmowie z "Variety" nazwała go "przestarzałym, jeśli chodzi o reprezentację kobiet". Zaznaczyła, że jej księżniczka okaże się fantastyczną przywódczynią.

W innych wywiadach zapowiadała, że historia odejdzie znacząco od oryginału. Śnieżka nie zostanie uratowana przez pocałunek księcia. "Ona nie marzy o prawdziwej miłości. Chce być liderką i wie, że może nią zostać" - mówiła gwiazda superbohaterskiej produkcji "Shazam! Gniew bogów". Po tych słowach pojawiły się oskarżenia o wokeizm.



Niektórzy nie byli także zadowoleni z odejścia od wątku miłosnego. Według nich zaprezentowanie księżniczki jako osoby pozbawionej głębszego uczucia jest wręcz antyfeministyczne.