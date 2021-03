​Koniec z muzyką? Selena Gomez skupi się na aktorstwie

"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie nie traktują cię poważnie" - powiedziała w rozmowie z "Vogue" Selena Gomez. Gwiazda zapowiedziała, że daje sobie jeszcze jedną szansę, ale jeśli nie będzie zadowolona z efektów, to skupi się na aktorstwie, a z muzyki zrezygnuje.

Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie - przekonuje Selena Gomez /Tibrina Hobson /Getty Images

W szczerym wywiadzie dla magazynu "Vogue" artystka opowiedziała o trudnym czasie pandemii, o tym jak niemal odcięła się od mediów społecznościowych, aby wreszcie zacząć żyć swoim życiem, a nie spoglądać na życie innych. W wywiadzie podzieliła się również smutną refleksją na temat swojej kariery muzycznej.



"Trudno jest dalej tworzyć muzykę, kiedy ludzie niekoniecznie traktują cię poważnie. Miałam chwile, kiedy zastanawiałam się, po co to robię, jaki jest tego sens. 'Lose You to Love Me' uważam za najlepszą piosenkę, jaką kiedykolwiek wydałam, a niektórym to wciąż nie wystarczało. Myślę, że jest wielu ludzi, którzy lubią moją muzykę i jestem im za to bardzo wdzięczna, dzięki nim wciąż to robię. Jednak myślę, że gdy wydam następny album, będzie inaczej. Chcę spróbować jeszcze raz, zanim przejdę na emeryturę" - zapowiedziała.

Selena Gomez zdradziła też, że innym powodem, dla którego planuje tę "muzyczną emeryturę, jest to, że chce bardziej skupić się na graniu w filmach i dać sobie szansę na "prawdziwą karierę aktorską".