Koniec domysłów w sprawie "Piratów z Karaibów". Producent odkrywa karty

Od jakiegoś czasu wiemy, że prace nad "Piratami z Karaibów 6" są już w jakimś stopniu rozpoczęte. W sieci pojawiło się dużo plotek, które wywoływały niepotrzebną burzę ekscytacji, jednak w końcu doczekaliśmy się poważnego komentarza od najbardziej zorientowanej w temacie osoby - samego producenta Jerry'ego Bruckheimera.

"Piraci z Karaibów" i "Top Gun"

Jerry Bruckheimer był gościem "Entertainment Tonight" i zdradził, nad jakimi produkcjami obecnie pracuje. Wyznał, że obecnie czeka na scenariusz do nowego "Top Guna". A jak sprawy miewają się z "Piratami"?

"Myślę, że to wyścig konny między nimi, więc zobaczymy. Na razie 'Top Gun' jest o włos do przodu, ale to wszystko. Wkrótce spodziewamy się scenariusza".

Kolejnych konkretów niestety brakowało, jednak producent zdradził, że spotkał się z Margot Robbie w sprawie kolejnego filmu pirackiego, co wskazywałoby, że chociaż część plotek krążących po internecie ma związek z prawdą. Dodatkowo producent stwierdził, że Johnny Depp z pewnością powróciłby do swojej kultowej roli, jeśli tylko scenariusz spełni jego wymagania.

Został potem bezpośrednio zapytany o plotkę mówiącą o wątki Margot Robbie synu Jacka Sparrowa. W pytani zasugerowano, że plotka o fabularnym dziecku może być nieprawdziwa.

Producent odpowiedział:

"Myślę, że idziesz w dobrym kierunku."

Spekuluje się, że w sierpniu podczas D23 Expo Disney być może ujawni jakieś oficjalne plany i zostaną podjęte decyzje o "Piratach z Karaibów 6".