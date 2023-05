Producentami filmu są m.in. Steven Spielberg i Oprah Winfrey.

Oprah Winfrey: Powrót do "Koloru purpury"

"20 lat po tym, jak zagrałam Sofię w 'Kolorze purpury' , jestem jedną z producentek filmu. Przenosimy ten musical na duży ekran. Nadchodzący film przez wiele lat był marzeniem moim i producenta Scotta Sandersa. Filmowa adaptacja pozwoli nam zaprezentować nową, rozwiniętą wersję musicalu, dostosowaną do nowego pokolenia widzów. Jeśli spodobał wam się oryginał, gwarantuję, że ucieszy was jego filmowa wersja" - mówiła rok temu Oprah Winfrey .



"Film jest pełen magicznego realizmu i wizualnych niespodzianek. Jest piękny i radosny. Jest pełen nadziei i dumy i niesie ze sobą tę niezwykłą głębię. Wierzę, że wszyscy to poczują, gdy w Boże Narodzenie 2023 roku zobaczą ten film" - zapewniła Oprah, dla której zarówno książka, jak i jej adaptacja mają szczególne znaczenie. Najpotężniejsza kobieta amerykańskiej telewizji wyznała, że "Kolor purpury" na zawsze odmienił jej życie.

W nowym "Kolorze purpury" grają: Taraji P. Henson ("Czego pragną mężczyźni"), Danielle Brooks ("Orange Is the New Black"), Colman Domingo ("Ma Rainey: Matka bluesa"), Corey Hawkins ("Czarne bractwo. BlacKkKlansman"), H.E.R. ("Piękna i Bestia: 30. rocznica"), Halle Bailey ("Mała syrenka"), Aunjanue Ellis-Taylor ("King Richard: Zwycięska rodzina"), Phylicia Pearl Mpasi oraz debiutująca na ekranie Fantasia Barrino.

Amerykańska premiera "Koloru purpury" zaplanowana jest na 25 grudnia 2023. W Polsce zobaczymy film od 26 stycznia 2024.