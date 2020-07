Kolejny przystojny Włoch w "Dziewczynach z Dubaju"

Pod koniec czerwca do gwiazdorskiej obsady filmu "Dziewczyny z Dubaju" dołączył włoski aktor i model Giulio Berruti. W połowie lipca na planie pojawili się kolejni zagraniczni artyści: Andrea Preti oraz Luca Molinari. Teraz na pokładzie najbardziej oczekiwanej premiery 2021 roku stawił się Iacopo Ricciotti.

Iacopo Ricciotti, Dorota Rabczewska-Stępień i Andrea Preti na planie "Dziewczyn z Dubaju" /materiały dystrybutora

Przystojny aktor wcześniej występował w filmach krótkometrażowych: "Giorno di gloria", "Il giorno della patata", czy "Way Back Home". "Dziewczyny z Dubaju" będą jego debiutem w filmie pełnometrażowym. Postać grana przez Iacopo z całą pewnością zapisze się w pamięci widzów...

Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń w produkcji Doroty Rabczewskiej-Stępień i Emila Stępnia nie jest przypadkowe, nie dziwi więc fakt, że w obsadzie pojawiają się międzynarodowe gwiazdy.



Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. Oto nowy film wyprodukowany przez duet producencki: Dorotę Rabczewską-Stępień i Emila Stępnia, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy hitach "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Ostatni pies".



Reżyserii podjęła się Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn, który stanął za kamerą takich przebojów, jak "Listy do M." czy "Planeta Singli". Niespotykanego rozmachu i realizmu dodadzą zdjęcia, które będą kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i w prestiżowych międzynarodowych lokacjach: w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józka Pawłowskiego.

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...