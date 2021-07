Kolejny Oscar dla Lady Gagi?

Choć do 94. ceremonii rozdania Oscarów, którą zaplanowano na 27 marca przyszłego roku, pozostało grubo ponad pół roku, powoli zaczynają się pojawiać pierwsze spekulacje na temat faworytów do tych nagród. Redaktorzy portalu "Variety" przeanalizowali szanse gwiazd, które prawdopodobnie powalczą o statuetkę w kategorii dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Najpoważniejszymi kandydatkami do tej nagrody są Lady Gaga, Frances McDormand i Jennifer Hudson.

Lady Gaga na planie filmu "House of Gucci" / Marco Piraccini\Archivio Marco Piraccini\Mondadori Portfolio /Getty Images

Większość z filmów, które w przyszłym roku będą walczyły o Oscary, nie miało jeszcze nawet premiery. Wszelkie gdybania na temat laureatów Oscarów są więc czysto teoretyczne i oparte na wróżeniu z fusów. Brane są pod uwagę poprzednie występy ewentualnych kandydatek, role, w jakie się wcielają i ich potencjał pod kątem nagród aktorskich. A często nawet informacje docierające z planu kręconych wciąż filmów.



Być może na znalezienie się na pierwszym miejscu listy kandydatek do aktorskiego Oscara Lady Gagi jakiś wpływ miały zachwyty koleżanki z planu, Salmy Hayek. Gwiazda filmu "Desperado" wychwalała pod niebiosa dbałość o szczegóły, jaka charakteryzuje Lady Gagę oraz jej umiejętności naśladowania obcych akcentów. Te przydadzą jej się w roli Patrizii Reggiani, skazanej za zlecenie zabójstwa jej byłego męża, wnuka założyciela modowej marki Gucci, Maurizio Gucciego. Film opowiadający tę historię kręci właśnie Ridley Scott. Gdyby piosenkarka zdobyła Oscara, byłaby to jej druga aktorska statuetka (została już nagrodzona za rolę w "Narodzinach gwiazdy").



Drugie miejsce wśród kandydatek do Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą zajmuje tegoroczna laureatka Oscara, Frances McDormand. Nominację ma przynieść jej rola Lady Makbet w kręconej przez jej męża, Joela Coena, "Tragedii Makbeta" z Denzelem Washingtonem w roli tytułowej.



Kolejne dwa miejsca wśród oscarowych kandydatek zajmują aktorki, które wcielają się w role postaci historycznych. To Jennifer Hudson, która w filmie "Respect" wciela się w Arethę Franklin oraz Kristen Stewart, która w filmie "Spencer" gra rolę księżnej Diany. Pierwszą piątkę najpoważniejszych kandydatek do nominacji oscarowej zamyka Haley Bennett. Występuje ona w filmie Joego Wrighta zatytułowanym "Cyrano". To produkcja oparta na motywach sztuki Edmonda Rostanda "Cyrano de Bergerac". Bennett niejako również wciela się w postać historyczną. W filmie Wrighta zagra rolę Roksany, zainspirowaną kuzynką Bergeraca, Catherine de Bergerac.





Na tych nazwiskach lista "Variety" się nie kończy. Są na niej jeszcze Tessa Thompson (za rolę w filmie "Passing"), Rachel Zegler ("West Side Story"), Jennifer Lawrence ("Don't Look Up"), Ana De Armas ("Blonde") i Nicole Kidman ("Being the Ricardos). W sumie na liście znalazło się aż czterdzieści nazwisk. Są wśród nich aktorki, które już wcześniej mogły cieszyć się z Oscara - Alicia Vikander ("Blue Bayou"), Penelope Cruz ("Parallel Mothers"), Emma Stone ("Cruella"), Julianne Moore ("Dear Evan Hansen"), Judi Dench ("Belfast"), Tilda Swinton ("Memoria"), Halle Berry ("Bruised") oraz Olivia Colman ("The Lost Daughter").



Po zmianie reguł z powodu pandemii COVID-19, Amerykańska Akademia Filmowa wraca do tradycyjnych zasad dopuszczania filmów do wyścigu oscarowego. O Oscary za rok 2021 ubiegać się będą mogły jedynie filmy, które miały premierę w 2021 roku