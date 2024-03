"Książęta" od 11 marca na Netfliksie

Gdy książę Wilhelm (Edvin Ryding), rozpoczyna naukę w Hillerska, prestiżowej szkole z internatem, wreszcie ma okazję, by lepiej poznać siebie i zdecydować, na czym mu w życiu zależy. Wkrótce Wilhelm zaczyna marzyć o wolności i bezwarunkowej miłości z dala od dworskich zobowiązań. Nieoczekiwanie jednak zostaje następcą tronu i teraz jego dylemat staje się jeszcze trudniejszy, bo zbliża się moment wyboru między miłością a obowiązkami - czytamy w opisie Netfliksa.

Trzeci sezon serialu "Książeta" od 11 marca na Netfliksie.

"Detektyw Monk" od 14 marca na Netfliksie

Adrian Monk (Tony Shalhoub) to bardzo utalentowany detektyw, który cierpi na pewne zaburzenie. To właśnie ono zahamowało jego karierę w policji San Francisco. Po tragicznym i nierozwikłanym morderstwie żony Monk nabawił się pewnych fobii. Panicznie boi się zarazków, zatłoczonych miejsc, wysokości, a także wielu innych rzeczy. Tragiczne zdarzenie bezustannie go prześladuje, gdyż jest to jedyne nierozwikłane śledztwo w jego całej karierze. Detektyw dostaje polecenie opuszczenia wydziału policji. Zatrudnia pielęgniarkę o imieniu Sharon, która pomaga mu w jego staraniach o powrót do policji. W praktyce zostaje jego partnerem i razem z nim rozwiązuje kryminalne zagadki.

Serial "Detektyw Monk" od 14 marca dostępny na Netfliksie.

"Irlandzkie życzenie" od 15 marca na Netfliksie

Gdy miłość życia Maddie (Lindsay Lohan) zaręcza się z jej najlepszą przyjaciółką, dziewczyna odkłada uczucia na bok, aby zostać druhną na ślubie pary w Irlandii. Na kilka dni przed ślubem Maddie wypowiada spontaniczne życzenie, prosząc o prawdziwą miłość. Następnego dnia budzi się w alternatywnej rzeczywistości, a przypadkowe spotkanie uświadamia jej, że z życzeniami trzeba uważać! Gdy jej marzenie zaczyna się spełniać, Maddie zdaje sobie sprawę z tego, że jej prawdziwą bratnią duszą jest ktoś zupełnie inny - brzmi opis Netfliksa.

Film "Irlandzkie życzenie" od 15 marca dostępny na Netfliksie.