McKay miał sprecyzowaną wizję swojego filmu. Planował go jako opowieść o młodzieńcu, który stara się odciąć od mentora i ustanowić własną markę. Film skupiałby się przede wszystkim na emocjonalnej stronie Graysona. "To byłaby historia o relacji ojca i syna, a także kino zemsty, co wyjątkowo mnie ekscytowało" - zdradził reżyser.

DC Studios nie poinformowało oficjalnie o skasowaniu filmu o Nightwingu. Nie znalazł się ona jednak w ogłoszonej przez Gunna liście planowanych premier filmowych i telewizyjnych na najbliższe lata.

Postać Dicka Graysona pojawiła się na dużym ekranie jako Robin w filmach Joela Schumachera "Batman Forever" oraz "Batman i Robin". W superbohatera wcielił się wówczas Chris O'Donnell.

Wideo "Batman i Robin" (1997) Official Trailer