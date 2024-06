Kolejne zgłoszenia do CBA w związku z PISF

Jak podaje Onet, powołując się na komunikat nadesłany przez Michała Kaczonia, p.o. rzecznika prasowego PISF, "złożone zostało również zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o niewykonaniu zaleceń Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zwrotu środków publicznych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wyrządzonej w ten sposób Instytutowi szkody w postaci obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ponad 1,5 mln zł".

Według komunikatu Instytutu zawiadomienie dotyczyło także niegospodarnego wydatkowania środków PISF na zakupy niezwiązane z jego działalnością, między innymi na urządzenia do rejestrowania rozmów.

P.o. dyrektora Kamila Dorbach podjęła także decyzję o publikacji na stronie PISF wszystkich pozytywnie rozpatrzonych odwołań oraz zwyżek dotacji i wniosków złożonych poza sesją w latach poprzednich.

Radosław Śmigulski odwołany z funkcji dyrektora PISF

11 kwietnia 2024 roku ówczesny szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował o odwołaniu z funkcji dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego. Na jego miejsce powołano p.o. dyrektora Kamilę Dorbach. Śmigulski kierował instytucją od 8 grudnia 2017 roku, był w trakcie swojej drugiej kadencji.

Sienkiewicz poinformował także o złożeniu wniosku do prokuratury w związku z nadużyciami finansowymi, których miał dopuszczać się Śmigulski. Zarzucił mu opłacanie z budżetu Instytutu prywatnych rozpraw sądowych oraz płacenie służbową kartą w klubach za granicą.

Śmigulski odpowiedział na oskarżenia w rozmowie z Wiktorem Krajewskim na łamach "Wprost". Wskazał, na co zostały wydane środki z jego karty. Według niego były to koszty transportu i noclegu w czasie wydarzeń związanych z branżą filmową oraz organizacja kolacji dla jej przedstawicieli. Stwierdził także, że "nikt z ministerstwa nie zwrócił się do niego z wnioskiem o wyjaśnienie dotyczące tych kwot".

Trwa konkurs na nowego dyrektora PISF. We wtorek 11 czerwca podano, że do drugiego etapu przeszło 13 kandydatów. Nowego dyrektora wybierze spośród nich powołana przez ministrę kultury Hannę Wróblewską Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą dr Michał Komar, Irena Strzałkowska, Tomasz Sygut, Łukasz Poniński, Urszula Piasecka, dr hab. Milenia Fiedler, dr hab. Paweł Kossecki, Ewa Krawczyk, Andrzej Saramonowicz, dr hab. Łukasz Ronduda i Dorota Żebrowska.