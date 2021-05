Kolejne gwiazdy w kontynuacji "Na noże"

Trudno będzie zebrać równie gwiazdorską obsadę, jaką oglądaliśmy w filmie "Na noże", ale trzeba przyznać, że twórcy części drugiej bardzo się starają. Wiadomo, że w kontynuacji rolę detektywa Benoita Blanca powtórzy Daniel Craig. Niedawno pojawiły się informacje, że do obsady filmu dołączył Dave Bautista. Teraz pojawiły się kolejne nazwiska aktorów łączonych z filmem "Na noże 2". To Edward Norton i Janelle Monae.

Edward Norton

Twórcy filmu "Na noże 2", który pokaże Netflix, stosują taktykę Siergieja Bubki, który rekord świata w skoku o tyczce sukcesywnie poprawiał o centymetr. Jeśli zaś chodzi o film w reżyserii Riana Johnsona, kolejne nazwiska z jego obsady pojawiają się dzień po dniu. We wtorek dowiedzieliśmy się, że w filmie "Na noże 2" ma zagrać Edward Norton ("Lęk pierwotny", "Więzień nienawiści"), dzień później portal "The Hollywood Reporter" doniósł, że do obsady dołączyła Janelle Monae ("Ukryte działania", "Moonlight"). Wcześniej podano też nazwisko Dave’a Bautisty ("Strażnicy Galaktyki"). Sam Netflix nie potwierdził jeszcze tych informacji.

O fabule filmu "Na noże 2" nie wiadomo nic poza tym, że błyskotliwego detektywa Benoita Blanca czeka kolejna misternie utkana zagadka kryminalna i odkrycie winnego. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się latem w Grecji. Reżyser pierwszej części filmu, Rian Johnson ("Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"), wyreżyseruje także jego sequel.

Nakręcony za 40 milionów dolarów "Na noże" z 2019 roku nie tylko został nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz, ale przede wszystkim zarobił w kinach na całym świecie ponad 310 milionów dolarów. To sprawiło, że jego sequel stał się natychmiast jednym z najbardziej oczekiwanych filmów. Wiadomo, że kontynuacje będą dwie. Pokaże je Netflix, który za taką możliwość zapłacił 469 milionów dolarów.

Janelle Monae można było ostatnio oglądać w horrorze "Antebellum" i serialu "Homecoming".



Edward Norton czeka na premierę swojego najnowszego filmu zatytułowanego "Kurier francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" w reżyserii Wesa Andersona.



A już 21 maja zadebiutuje najnowszy film z udziałem Dave’a Bautisty, czyli "Armia umarłych" Zacka Snydera.