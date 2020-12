Kolejne gwiazdy dołączyły do obsady serialu „Hawkeye”

Przed kilkoma dniami ruszyły zdjęcia do nowego serialu Marvela, produkowanego wspólnie z platformą streamingową Disney+. Jego bohaterem jest grany przez Jeremy’ego Rennera superbohater Sokole Oko, jeden z członków ekipy Avengersów. Obok Rennera w serialu „Hawkeye” wystąpią też m.in. Hailee Steinfeld, Florence Pugh i Vera Farmiga.

Jeremy Renner na planie serialu "Hawkeye" /Steve Sands / SplashNews.com /East News

O udziale Hailee Steinfeld w serialu "Hawkeye" mówiło się już wcześniej. Potwierdzeniem tej informacji było dostrzeżenie tej popularnej aktorki młodego pokolenia na planie serialu. Steinfeld wcieli się w nim w postać Kate Bishop. To trzecia osoba, która w komiksach Marvela znana była jako Sokole Oko.



O kolejnych gwiazdach, które dołączyły do obsady serialu, poinformował portal "Variety". Vera Farmiga wcieli się w postać matki Kate, Eleanor Bishop. Z kolei Florence Pugh powtórzy w serialu swoją rolę agentki, zabójczyni i siostry Czarnej Wdowy w jednym - Jeleny Biełowej. Film "Czarna Wdowa", w którym po raz pierwszy dołączyła do ekipy Marvela, wciąż czeka na premierę, której data była już kilkukrotnie przekładana z powodu pandemii COVID-19.



Steinfeld, Farmiga i Pugh nie są jedynymi nowymi twarzami na planie "Hawkeye". Polskich fanów komiksów z pewnością zainteresuje postać, w jaką w serialu wcieli się Fra Fee. To Kazi, czyli najprawdopodobniej Kazimierz Kazimierczak, znany fanom komiksów jako czarny charakter Klaun. Został on wynajęty do zamordowania Sokolego Oka.



Kolejnymi aktorami, jakich zobaczymy w serialu będą Tony Dalton, Alaqua Cox oraz Zahn McClarnon. Dalton zagra Jacka Duquesne, mentora Sokolego Oka znanego pod pseudonimem Swordsman (Szermierz). Cox wcieli się w postać Mai Lopez, która nosi pseudonim Echo. To Indianka, która ma umiejętność perfekcyjnego kopiowania ruchów innych osób. Będzie to ekranowy debiut aktorki. Z kolei McClarnon zagra rolę ojca Lopez, Williama, znanego pod przydomkiem Szalony Koń.

"Hawkeye" to jeden z około ośmiu seriali, jakie powstaną w koprodukcji Marvela i Disney+. 15 stycznia 2021 roku zadebiutuje pierwszy z nich: "WandaVision". Później przyjdzie czas na "The Falcon and the Winter Soldier", “Loki" i "Hawkeye". Kolejnymi będą produkcje poświęcone takim superbohaterom jak She-Hulk, Ms. Marvel i Moon Knight. Niewykluczone, że serialu o swoich przygodach doczeka się też Nick Fury, grany przez Samuela L. Jacksona Nick Fury.