Kolejna filmowa rola Roksany Węgiel. "Nie mogę się już doczekać"

Roksana Węgiel, jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia, użyczyła głosu głównej bohaterce filmu "Emma i czarny jaguar"! To najnowsza produkcja od twórców światowych przebojów "Mia i biały lew" oraz "Wilk, lew i ja", które w samej tylko Polsce obejrzało blisko 700 tysięcy widzów! Tym razem Gilles i Prune de Maistre powracają z nową, fascynującą opowieścią o relacji dzieci i wspaniałych zwierząt. "Emma i czarny jaguar" to pasjonująca wyprawa do serca Amazonii, gdzie w przepięknych okolicznościach przyrody rozkwita niezwykła przyjaźń dorastającej dziewczynki i czarnego jaguara. Połączeni zdumiewającą więzią przyjaciele, dadzą wszystkim niezapomnianą lekcję zaufania, szacunku i ekologii oraz pokażą, że przyszłość planety i ochrona dóbr naturalnych jest - jak nigdy - w naszych rękach. "Emma i czarny jaguar" tylko w kinach od 9 lutego!



Reklama

"Nie mogę się już doczekać. Zapraszam Was wszystkim już 9 lutego do kin na film 'Emma i czarny jaguar', w którym miałam przyjemność podłożyć głos pod główną bohaterkę. Mam nadzieję, że ten film porwie Was tak samo jak mnie, to naprawdę wzruszająca historia" - mówi Roksana Węgiel.

Zdjęcie Roksana Węgiel użyczyła glosu głównej bohaterce filmu "Emma i czarny jaguar" / Kino Świat / materiały prasowe

"Emma i czarny jaguar": O czym opowiada film?

Roksana Węgiel to wokalistka i aktorka dubbingowa, bardzo popularna wśród młodego pokolenia. W wieku 13 lat wygrała polską edycję The Voice Kids, reprezentowała również Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci, w którym zajęła 1. miejsce. Wystąpiła w obsadzie dubbingu w filmie "Mavka i strażnicy lasu" i nagrała do niego utwór, który odniósł ogromny sukces w Polsce, a także wzięła udział w dubbingu filmów "Hotel Transylwania 3" i "Tajemniczy ogród".



Sympatyczna Emma dorasta w amazońskiej dżungli, mając za towarzysza przygód i zabaw Hope - małego czarnego jaguarka. Niestety, ich piękna i zażyła relacja kończy się wraz z przeprowadzką dziewczynki do Nowego Jorku. Z dala od rodzinnych stron, Emma nie przestaje jednak marzyć o powrocie do deszczowych lasów i ukochanego zwierzaka. Mijają lata. Nastoletnia już Emma, która z czasem przyzwyczaiła się do życia w wielkim mieście, odkrywa, że amazońskiej puszczy zagrażają okrutni łowcy zwierząt. Nie wahając się ani chwili, dziewczynka wyrusza do krainy dzieciństwa, aby uratować swojego przyjaciela. Pomaga jej w tym przebojowa nauczycielka biologii - pani Anja. Razem zrobią wszystko, by odnaleźć Hope i ocalić jaguara przed tymi, którzy dla zysku nie zawahają się zniszczyć dzikiej przyrody.