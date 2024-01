"Kogel Mogel 5": Uroczysta premiera. Kto zachwycił na czerwonym dywanie?

Premiera filmu "Baby boom czyli Kogel Mogel 5"

W warszawskim kinie Helios odbyła się 24 stycznia premiera filmu Anny Wieczur "Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5" . To kontynuacja kultowej komedii "Kogel Mogel" z 1988 roku, która przedstawia następny rozdział perypetii rodzin Wolańskich i Zawadów.



Na uroczystym pokazie pojawiła się cała filmowa ekipa, w tym reżyserka Anna Wieczur oraz aktorzy: Aleksandra Hamkało, Grażyna Błęcka-Kolska, Dorota Stalińska, Zdzisław Wardejn i Maciej Zakościelny.



"Publiczność zżyła się z naszymi bohaterami, a kontynuowana saga rodzinna przyciąga do kin kolejne pokolenia, które mogą przejrzeć się w tych historiach, a przede wszystkim zapomnieć przez chwilę o codzienności i dobrze się bawić" - mówi Zdzisław Wardejn, filmowy Marian Wolański.

"To kolejny rozdział kultowej komedii, dalszych perypetii rodziny Zawadów i Wolańskich. Patchworkowy kogel-mogel, w którym nie zabraknie zwrotów akcji, skandali, a to wszystko podane w lekkiej, komediowej tempurze. W tym po pandemicznym, trudnym czasie potrzebujemy trochę lekkości, radości i dystansu. Uśmiechu do siebie, innych ludzi i świata" - dodaje Grażyna Błęcka-Kolska, filmowa Katarzyna Wolańska.

"Interpretowanie starych historii na nowo jest znane już od czasów Szekspira. Kontynuacje, spin offy, kolejne losy znanych bohaterów to coś do czego widownia lubi wracać. Pewnie kryje się w tym prawda z niezapomnianego 'Rejsu'. Lubimy melodie, które już znamy" - zdradza Aleksandra Hamkało, filmowa Agnieszka Wolańska.



"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5": Fabuła, obsada, zwiastun

Czym zaskoczy widzów "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" ? Piotruś - razem z żoną, teściową oraz Leopoldem - przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka... Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba zaczynają się problemy!



Piotruś towarzyszy siostrze w trakcie porodu i sam zaczyna marzyć o dziecku - ku przerażeniu Marlenki. Marcin, świeżo upieczony tata, wpada w panikę i nagle znika. A do tego w Brzózkach zjawia się tajemnicza Kamila - dziewczyna w zaawansowanej ciąży, która szuka właśnie Zawady...

Na ekranie ponownie pojawi się obsada znana z poprzednich części: Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Dorota Stalińska, Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski i Wojciech Solarz.

Film "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" trafi na ekrany polskich kin w najbliższy piątek, 26 stycznia 2024 roku.