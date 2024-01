"Fuks 2": Kasia Sawczuk, Paulina Gałązka i Sonia Bohosiewicz

Julka Bychawska, Anna Bychawska i Joanna Konieczny - tak naprawdę to one pociągają za sznurki w komedii gangsterskiej "Fuks 2" . Na wielkim ekranie w tych zaskakujących rolach występują: Katarzyna Sawczuk , Paulina Gałązka i Sonia Bohosiewicz . Są piękne, seksowne, inteligentne i potrafią owinąć sobie wokół palca każdego mężczyznę.

Reklama

"Zależało mi na tym, by wyeksponować kobiece postaci. A wszystko po to, by pokazać, że kobiety rządzą światem" - mówi Maciej Dutkiewicz, reżyser i scenarzysta.

Wideo "Fuks 2": Kobiety rządzą tym światem

"Kobiety w tym filmie są piękne, silne i nieoczywiste"

"Kobiety w tym filmie są piękne, silne i nieoczywiste. Wiedzą, czego chcą i nie boją się po to sięgać. Realizują swój plan wbrew oczekiwaniom facetów. Cały czas rozgrywają mężczyznami - traktują ich jak pionki w partii szachów. Bardzo mi się to w nich podoba" - przyznaje Maciej Musiał , odtwórca głównej roli w "Fuksie 2".

Julka Bychawska, w którą wcieliła się Katarzyna Sawczuk, jest córką gangstera, a do tego zapaloną aktywistką ekologiczną. Swoje łobuzerskie geny wykorzystuje w dobrym celu. Niech nikogo nie zwiedzie jej słodka i niewinna buzia. Kiedy jednak spotka Macieja (Maciej Musiał), szybko zrozumie, że kto mieczem wojuje, czasami kończy ze... strzałą amora w sercu.

Anna Bychawska, grana przez Paulinę Gałązkę jest piękna i uwodzicielska. Może bardziej od losów środowiska interesują ją ciuchy i własny wygląd, ale jest równie sprytna. Nie lubią się z Julią, bo konkurują o zainteresowanie Bychawskiego (Cezary Pazura), ale gdy trzeba, są w stanie się dogadać. A wszystko po to, by zrobić przekręt stulecia.

"Julka, jak córka chyba każdego majętnego człowieka, ma w swoim charakterze rodzaj buntu. Jest szalejącą ekolożką. Walczy o każdego drzewko, każdą roślinkę. Z kolei Ania jest ucieleśnieniem zjawiskowości. Obie są blondynkami i zaprzeczają wszelkim stereotypom na temat kobiet o tym kolorze włosów. Są absolutnie piękne, mają wdzięk i inteligencję. Czują się wolne, niezależne i nie podporządkowują się normom, które próbuje narzucić im świat. W tym filmie tak naprawdę to one pociągają za sznurki, a nie faceci, którym wydaje się, że trzęsą światem. Kobiety w "Fuksie 2" są dowodem na to, że jeśli bardzo się chce, można zrobić wszystko" - wyjaśnia Cezary Pazura, który wciela się w Bychawskiego.



Z kolei Joanna Konieczny - w tej roli Sonia Bohosiewicz - to kobieta piękna i niebezpieczna. Jest tajną agentka Bychawskiego, choć tak naprawdę służy tylko sobie. Pewnego dnia musi rozpracować Aleksa (Maciej Stuhr). Po czyjej stronie opowie się Joanna, kiedy zrozumie, że najcenniejsze są rzeczy, których nie można kupić za pieniądze? O tym przekonają się wszyscy ci, którzy wybiorą się do kin na film "Fuks 2".

"Każda z kobiet w tym filmie jest zupełnie inna. Anna jest zdeterminowaną materialistką, aczkolwiek z wielkim sercem. Julka Bychawska to idealistka, kompletnie nie interesują ją dobra materialne. Walczy o środowisko i chce zmieniać świat. A Anna Konieczny to twarda i skomplikowana kobieta o podwójnej osobowości. Łączy je to, że potrafią otworzyć się na szerszą perspektywę, w przeciwieństwie do naszych męskich postaci" - podkreśla Paulina Gałązka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fuks 2": Czy bohaterka Pauliny Gałązki to femme fatale? Interia.tv

"Fuks 2": Fabuła, obsada, zwiastun, recenzja

Mimo że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi "pożyczyć" od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko.

Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

Jak w dziesięć dni można wkurzyć trzy piękne kobiety, wykiwać szemranego biznesmena, zdobyć pięć milionów i zakochać się?

Komedia gangsterska "Fuks 2" już w kinach w całej Polsce!



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fuks 2" [trailer] materiały prasowe

Za dystrybucję filmu odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.