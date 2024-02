Kobiety mają moc. I to nie tylko na ekranach. Girl Power na Mastercard OFF CAMERA

Trzecia z czterech sekcja tematyczna, która została przygotowana specjalnie na tegoroczną, 17. już edycję Mastercard OFF CAMERA, nie zajmuje się męskimi fantazjami na temat dziewczyńskości, jakich pełno w kulturze. "Girl Power!" proponuje różnorodne, skomplikowane, czasem zabawne, czasem wzruszające reprezentacje filmowe dziewczynek i dorastających dziewczyn, które fascynują i zaciekawiają siłą, nieugiętością i poczuciem humoru (...) - zapowiada Grzegorz Stępniak, dyrektor artystyczny Festiwalu. Pokazywane w sekcji filmy stawiają na różnice między bohaterkami. Dobitnie udowadniając moc i aktualność kultowego już hasła z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku - Girl Power.

Reklama

Mastercard OFF CAMERA: Wybitne twórczynie ponownie zostaną nagrodzone

W 2024 roku w ramach Mastercard OFF CAMERA po raz drugi zostanie wręczona prestiżowa Nagroda Female Voice o wartości 50 000 zł, uznająca odwagę i bezkompromisowość kobiet w polskim kinie, które nie "obawiają się podążać własną ścieżką. Wyróżnienie to, przyznawane za wkład w rozwój i promocję kobiecego głosu w kinematografii, w 2023 roku po raz pierwszy otrzymała reżyserka Klaudia Śmieja-Rostworowska, producentka polsko-brytyjsko-amerykańskiego dramatu "The Silent Twins". Nagroda ta, której fundatorami jest BNP Paribas i Mastercard stanowi istotny wkład Festiwalu w promowanie równości w świecie kinematografii, podkreślając znaczenie kobiecej wizji w sztuce filmowej i zachęcając do dalszego tworzenia odważnych, inspirujących dzieł.

Zanim Nagroda Female Voice zostanie wręczona, sprawdźmy, jakie filmy będzie można zobaczyć w ramach 17. edycji Mastercard OFF CAMERA na przełomie kwietnia i maja tego roku.

"Àma Gloria"

Poruszający film o niezwykłej relacji między sześcioletnią Cléo a jej nianią. Gloria, pochodząca z Wysp Zielonego Przylądka, staje przed trudnym wyborem powrotu do swojego kraju. W obliczu nieuchronnej rozłąki, Gloria proponuje ojcu Cléo, aby pozwolił jej spędzić z dziewczynką ostatnie wspólne lato na Wyspach Zielonego Przylądka. Wspólna podróż staje się dla Cléo okazją do odkrycia nowej kultury oraz doświadczenia bogatej palety emocji.

Samodzielny reżyserski debiut Marie Amachoukeli okazał się jednym z większych odkryć ostatniego festiwalu w Cannes. Ozdobą tej czułej, bardzo uważnej opowieści o miłości, rodzinie, silnej więzi oraz separacji jest znakomita rola młodej debiutantki Louise Mauroy-Panzani. "Àma Gloria" to film, który roztopi nawet najtwardsze serca.

Reżyseria: Marie Amachoukeli

Scenariusz: Marie Amachoukeli, Pauline Guéna (współpraca)

Nagrody: MFF w Salonikach - Złoty Alexander; MFF w Jerozolimie - Najlepszy film zagraniczny; MFF w Pingyao - Nagroda Jury

"Girls Are Alright"

Pięć młodych aktorek wyjeżdża na wieś, by przygotować się do nowego spektaklu teatralnego. W malowniczym domu, z dala od miasta, łączą pracę nad rolami z dzieleniem się osobistymi doświadczeniami. W otoczeniu natury, w eleganckich kostiumach, rozwijają wzajemne relacje, mieszając życie zawodowe z prywatnym, co podkreśla ich kobiecą energię, troskę i solidarność.

Jak przekonuje debiutująca w pełnym metrażu hiszpańska reżyserka Itsaso Arana, która wciela się też w jedną z głównych ról, jej film to przede wszystkim opowieść o przyjaźni i pojednaniu między kobietami. Zrodzona ze śmiałości, odwagi, nieposłuszeństwa oraz podziwu dla grupy aktorek, jakie widzimy na ekranie.

Reżyseria: Itsaso Arana

Scenariusz: Itsaso Arana

"Homecoming"

Khédidja, czarnoskóra niania z Paryża, wraz z nastoletnimi córkami Jessiką i Farah, wyjeżdża na lato na Korsykę, gdzie pracuje dla pewnej rodziny. Podczas gdy córki korzystają z wakacji, Khédidja zmaga się z bolesnymi wspomnieniami z przeszłości związanej z tym miejscem. Ich pobyt ujawnia młodzieńcze uczucia córek i prowadzi do konfrontacji z trudną rodzinną historią.

Reżyseria: Catherine Corsini

Scenariusz: Catherine Corsini

"Light Light Light"

W 1986 roku, młoda Maria przeprowadza się do wioski w Finlandii, gdzie spotyka piętnastoletnią Mimi. Dwadzieścia lat później, powracając, by zaopiekować się chorą matką, Maria odczuwa silne wspomnienia tamtego czasu.

Fińska reżyserka z dużym wyczuciem buduje historię o dojrzewaniu w cieniu wszechogarniającego lęku. Opowiada o sile uczucia oraz pięknie młodości, konfrontując ją z dorosłym życiem bohaterki, w którym tytułowego światła jest już zdecydowanie mniej.

Reżyseria: Inari Niemi

Scenariusz: Juuli Niemi

"Rivière"

Siedemnastoletnia Manon, pasjonatka hokeja, ucieka z domu w szwajcarskich górach i wyrusza samotnie do Francji, by odnaleźć zaginionego ojca. Podróż ta staje się dla niej okazją do dojrzewania, konfrontacji z trudną przeszłością i refleksji nad przyszłością.

Niepewność, poczucie zagubienia, poszukiwanie swojego miejsca, a zatem uczucia tak dobrze znane wielu nastolatkom, stają się motywem przewodnim przejmującego filmu wyreżyserowanego przez Huguesa Hariche’a. Jak przekonuje twórca jednego z ciekawszych tytułów ostatniego festiwalu w Locarno, zależało mu na tym, by ukazać typowe dla bohaterki w tym wieku dylematy, w świecie, gdzie wszystko jest dostępne, nic nie jest dane, a o wszystko trzeba walczyć.

Reżyseria: Hugues Hariche

Scenariusz: Joanne Giger, Hugues Hariche

"Vera and the Pleasure of Others"

Siedemnastoletnia Vera, z pozoru zwyczajna uczennica i siatkarka, potajemnie wynajmuje puste mieszkanie dla rówieśników. Ten zabawny południowoamerykański debiut to świeża, niepozbawiona pikanterii i utrzymana w formule coming of age opowieść. Okraszona świetną rolą młodej, utalentowanej Luciany Grasso.



Reżyseria: Romina Tamburello, Federico Actis

Scenariusz: Romina Tamburello, Federico Actis

MOC dobrego kina, jak co roku w czasie filmowej majówki

Już wkrótce Mastercard OFF CAMERA zaprezentuje filmy, które będzie można zobaczyć w ramach ostatniej, czwartej sekcji tematycznej przygotowanej specjalnie na rok 2024. Warto jednak zaznaczyć, że w Krakowie jak co roku będzie można zobaczyć najlepsze filmy z całego świata w ramach stałej sekcji "Festiwalowe hity", a także przegląd kina zza oceanu, czyli "Amerykańscy Niezależni". Szczegółowy harmonogram pokazów filmów, a także program Miasteczka Filmowego oraz Kin Plenerowych oraz sekcji serialowej zostaną zaprezentowane na początku kwietnia. Już w marcu poznamy także pierwszych gości, którzy przyjadą pod Wawel na filmową majówkę, by spotkać się z kinomanami w ramach Festiwalu.

Zobacz też:

Gdzie obejrzeć pierwszą część adaptacji kultowej powieści?