Już w środę, 12 grudnia, będzie można zobaczyć zwiastun nowej produkcji Patryka Vegi "Kobiety mafii 2". Trailer ujawni na swym profilu na Facebooku sam reżyser.

Patryk Vega na planie produkcji "Kobiety mafii 2" AKPA

Film "Kobiety mafii 2" będzie kontynuacją wątków z części pierwszej, ale nie tylko. To historia sensacyjna, rozgrywająca się równocześnie na trzech kontynentach i w pięciu krajach: w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Kolumbii i Maroko.

Patryk Vega zapowiedział ujawnienie zwiastuna filmu we wtorek, 11 grudnia.

Oto wpis reżysera na Facebooku (pisownia oryginalna):



"Kochani, już w środę o 18:00, na moim FB, nastąpi PREMIERA zwiastuna reżyserskiego filmu "KOBIETY MAFII 2".

W filmie "Kobiety mafii 2" u boku Agnieszki Dygant, Aleksandry Popławskiej i Katarzyny Warnke pojawi się latynoamerykańska mega gwiazda Angie Cepeda, czyli niezapomniana Lucecita z serialu "Luz Maria" oraz debiutująca na dużym ekranie Aleksandra Grabowska.

W męskiej części ekipy wystąpią: Piotr Adamczyk, znany z hitu Netflix "Dom z papieru" - Enrique Arce, Janusz Chabior, a także: Krzysztof Czeczot, Damian Kret, Patryk Pniewski, Otar Saralidze, światowej sławy kulturysta - Michał Karmowski oraz popularni raperzy Bonson i Sobota.



Oto fabuła filmu "Kobiety mafii 2"!



Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, a kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w osobie trójmiejskiego przemytnika - Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić swoją pozycję w półświatku, ale jego plany komplikują napięte relacje ze zbuntowaną córką - Stellą (Aleksandra Grabowska).



W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła więzienne piekło, po którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości. Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła się na celowniku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień stała się "mafijną celebrytką". W tym samym czasie poza granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska) przeżywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) - bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do wypełnienia śmiercionośny plan.